Ekonomi
 Safa Keser

60 Ay 0 faiz kampanyası 60 günde 60 satış getirdi

Ege Yapı’nın 20. yılı kapsamında hayata geçirdiği 60 ay vadeli faizsiz ödeme modeli, konut talebini belirleyen temel unsurun finansman koşulları olduğunu somut verilerle ortaya koydu.

60 Ay 0 faiz kampanyası 60 günde 60 satış getirdi
Bülten
09.03.2026
saat ikonu 13:21
09.03.2026
saat ikonu 13:21

Model, yalnızca 60 günde tam 60 adet konut satışı gerçekleştirerek mevcut finansman şartları nedeniyle beklemeye alınan talebin, uygun ve öngörülebilir ödeme yapısıyla hızla harekete geçebildiğini gösterdi.

Ege Yapı’nın 20. yılı kapsamında hayata geçirdiği 60 ay vadeli, 0 faizli ödeme kampanyası, konuta erişimde finansman engellerinin aşılmasına yönelik somut bir model ortaya koydu. Kampanya kapsamında son 60 günde yaklaşık 60 konut satışı gerçekleşirken, bu performans finansman maliyetinin alıcı kararları üzerindeki belirleyici etkisini açık biçimde ortaya koydu.

Krediye erişimin sınırlı olduğu ve faiz oranlarının talep üzerinde baskı yarattığı bir dönemde hayata geçirilen model, doğru yapılandırılmış finansman çözümlerinin konut alım kararını hızlandırdığını gösterdi. Ege Yapı’nın güçlü bilanço yapısı sayesinde sunulan faizsiz ve uzun vadeli ödeme imkânı, alıcılar için öngörülebilir ve sürdürülebilir bir maliyet yapısı oluşturdu.

Finansman, konuta erişimin ana belirleyicisi

Kampanya sürecinde elde edilen veriler, konuta erişimin yalnızca fiyat seviyeleriyle değil, finansman koşullarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Faiz yükünün ortadan kalkması, özellikle orta ve üst orta gelir grubundaki alıcıların karar süresini kısaltırken; konutun toplam maliyetine ilişkin belirsizlikleri de önemli ölçüde azalttı.

Erişilebilirlik, Doğru Finansmanla Mümkün

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, finansman modellerinin sektördeki rolüne ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bugün konut talebini belirleyen en kritik unsur finansmana erişim koşulları. Faiz oranlarının yükseldiği ve kredi kanallarının daraldığı dönemlerde alıcı açısından en büyük risk belirsizliktir. Ege Yapı olarak güçlü finansal yapımızı kullanarak bu belirsizliği ortadan kaldıran, öngörülebilir ve dengeli bir ödeme modeli geliştirdik. Uzun vadeli faizsiz ödeme imkânı yalnızca bir kampanya değil, sektörün daha sağlıklı işlemesine katkı sunan bir yaklaşımdır. Erişilebilir konut düşük kalite anlamına gelmez; gerçek erişilebilirlik doğru planlama, ölçek ekonomisi ve sürdürülebilir finansman modeliyle sağlanır.”

Kabadayı ayrıca konutun yalnızca bir barınma ürünü değil, şehirlerin ekonomik dayanıklılığı ve toplumsal dengesi açısından stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti.

Öngörülebilir Maliyet, Dengeli Talep

60 ay faizsiz ödeme modeli, alıcıların nakit akışını koruyarak toplam maliyeti net biçimde planlamalarına imkân tanıdı. Bu yaklaşım, kısa vadeli kampanya etkisinin ötesinde, piyasanın daha dengeli ve sürdürülebilir işlemesine katkı sağladı.
Ege Yapı, nitelikli üretim, doğru lokasyon seçimi ve uzun vadeli değer yaratma vizyonunu korurken; geliştirdiği finansman çözümleriyle piyasa koşullarına yön veren bir rol üstlenmeye devam ediyor.

