600 bin kamu işçisi için zam pazarlığı! TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ bir araya gelecek: Gözler açıklanacak kararda

17 Ocak 2025 14:45 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 15:18

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2025-2026 dönemine ilişkin yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için müzakerelere başladı. Bu sözleşme, sadece kamu çalışanlarının maaşlarını değil, aynı zamanda memur maaşları ve özel sektör toplu iş sözleşmelerinin de temelini oluşturacak.

Toplu sözleşme süreci başladı! Kamu işçisi ve memurlar dört gözle bu haberi bekliyor

Toplu sözleşme süreci başladı! Kamu işçisi ve memurlar dört gözle bu haberi bekliyor

Kamu işçilerinin maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için hazırlıklar hızlandı. Süreci yöneten TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ön görüşmelerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Protokol, karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, üniversiteler, hastaneler ve daha pek çok kamu kuruluşunda görevli yaklaşık 600 bin işçiyi doğrudan etkileyecek ve bu sözleşme, diğer toplu iş sözleşmeleri için de örnek teşkil edecek.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ’TE HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

TÜRK-İŞ, 22 Ocak’ta Kamu Koordinasyon Kurulu’nu toplayarak, 23 Ocak’ta yapılacak Başkanlar Kurulu toplantısına taşınacak kararları belirleyecek. HAK-İŞ de kendi koordinasyon kurulu ile işçilerinin taleplerini topluyor ve önümüzdeki günlerde yeni bir toplantı yapmayı planlıyor. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan yetki başvurularının, Ocak ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖRDEKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİ DE ETKİLEYECEK

Bu süreç, memur maaşlarına yönelik yapılacak zam görüşmelerine de zemin hazırlıyor. Kamu işçilerinin zam oranı, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon emeklinin maaş artışlarını belirleyecek olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle bağlantılı olacak. Memurlar için yapılacak zam görüşmeleri ise 1 Ağustos 2025’te başlayacak.

Bununla birlikte, kamu işçilerine yapılacak zam oranlarının özel sektördeki toplu iş sözleşmelerine de etkisi olacak. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası gibi kritik anlaşmalarda, kamu işçilerine yapılan zamlar, özel sektörün anlaşmalarında referans alınacak.