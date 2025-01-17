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SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ocak 2025 11:24 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:31

Ocak ayıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75'lik zam hesaplara yatmaya başladı. Kök aylıklara eklenen bu artış, bugünden itibaren emeklilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Emekli​ maaşları, Ocak​ ayı itibarıyla farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklileri maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında alırken, Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı - 1. Resim

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14.469 LİRAYA YÜKSELDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli maaşının 14.469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifini onayladı. Yapılacak bu düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine yapılan asgari ödeme tutarı 12.500 liradan 14.469 liraya çıktı. Yeni düzenleme, 2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı - 2. Resim

RESMİ GAZETE SÜRECİ BEKLENİYOR

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Eğer yayımlanma işlemi Ocak ayı içinde tamamlanmazsa, zamlı maaşlar Şubat ayında hesaplara yansıyacak. Bu gelişme, milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendirirken, düzenlemenin kesinleşmesi için gözler TBMM’deki oylama sürecinde olacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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