70 Saat süren müzakere: Volkswagen’de son karar verildi

21 Aralık 2024 12:20 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 12:30

Alman otomobil devi, sendikalarla 70 saat süren zorlu müzakereler sonrası Almanya’daki operasyonlarında büyük değişikliklere gidiyor. Fabrika kapatılmayacak, ancak maaşlar dondurulacak ve kapasite azaltılacak.

Alman otomobil devi Volkswagen (VW), sendikalarla yaptığı zorlu görüşmelerin ardından Almanya’daki operasyonlarında büyük değişikliklere gitme kararı aldı. Bu kararlar kapsamında 35 bin kişinin işten çıkarılacağı ve kapasite azaltımına gidileceği açıklandı. Ancak fabrikanın hiçbir şubesi hemen kapatılmayacak ve toplu işten çıkarma yapılmayacak.

VW ve sendikalar arasında tam 70 saat süren görüşmeler, şirket tarihinin en uzun müzakeresi olarak kayıtlara geçti. Sendika liderleri, bu anlaşmayı büyük bir şans olarak nitelendirdi. Anlaşma sonrası sendika, işçilerin ücretlerinde yüzde 10 kesinti yapılması talebinin geri çekilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hisseler Yükseldi, Grevler Durduruldu

Uzun müzakereler sonrası sağlanan anlaşma, VW’nin yatırımcılarını da rahatlattı. Anlaşma haberinin ardından şirketin hisseleri yüzde 2,4 oranında değer kazandı. Bu süreçte, 100 bin çalışan daha önce iki büyük grev gerçekleştirmiş ve VW’nin tarihindeki en büyük işçi eylemlerine imza atmıştı.

Fabrikalar Kapanmayacak Ama Değişim Kaçınılmaz

VW’nin Dresden fabrikasında üretim 2025 sonunda sona erecek. Osnabrück tesisinde ise üretim farklı bir amaçla yeniden yapılandırılacak ya da fabrika satılacak. Wolfsburg’daki ana fabrikada ise dört üretim hattından ikisi kapatılacak. Şirket, işçi maaşlarının önümüzdeki dört yıl boyunca dondurulacağını ve bazı primlerin iptal edileceğini açıkladı.

VW CEO’su: Geleceğimizi Şekillendiriyoruz

Volkswagen Grubu CEO’su Oliver Blume, yapılan anlaşmanın şirketin maliyetlerini ve kapasitesini yeniden şekillendirmesi açısından kritik olduğunu söyledi. Blume, "Kendi kaderimizi yeniden şekillendirme pozisyonuna geldik," dedi. Şirket, alınan önlemlerle yıllık 15 milyar euro tasarruf etmeyi planlıyor.

Sendikalar ve Hükümet Memnun

Sendika yetkilileri, işten çıkarmaların zorunlu olmayacağını ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun şekilde yapılacağını vurguladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bu çözümü memnuniyetle karşılayarak, “Volkswagen ve çalışanları için iyi bir gelecek sağlandı” dedi.

Almanya Ekonomisinde Zor Dönem

Volkswagen’in bu kararı, Almanya’nın ekonomik büyüme sorunlarının tartışıldığı bir döneme denk geldi. Ülkenin en büyük otomobil üreticisi, Çinli rakiplerle rekabet edebilmek ve Avrupa’daki düşük talebi karşılayabilmek için maliyetlerini azaltmak zorunda olduğunu belirtiyor. Ancak uzmanlar, bu değişikliklerin VW için yeterli olmayabileceğini düşünüyor.

Volkswagen’de Yeni Bir Dönem

Volkswagen’deki bu büyük değişim rüzgarı, şirketin gelecekte daha rekabetçi olma çabasını gözler önüne seriyor. Ancak, işten çıkarmalar ve yeniden yapılanma süreci, şirketin hem çalışanları hem de Almanya ekonomisi üzerindeki etkilerini uzun süre hissettirecek gibi görünüyor.