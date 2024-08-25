Bakan Şimşek açıkladı: Kira geliri beyannamesi vermeyen yandı! Rekor cezalar yolda

25 Ağustos 2024 11:58 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 12:02

Gelir İdaresi Başkanlığı kira gelirlerini beyan etmeyenler için yıl başından bu yana çok sayıda çalışma başlattı. Kira gelirlerine ilişkin beyan dönemi ise sona erdi. Konuyu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beyanname veren 46 bin kişi tarafından 200,7 milyon liralık gelir vergisi beyan edildiğini açıkladı.

BANKA KAYITLARINDA YER ALMAYANLAR TESPİT EDİLDİ

Bakan Şimşek, belirli kira bedelinin üzerindeki konutlar, günlük ve haftalık gibi kısa süreli konutlar ile iş yeri kiralarının banka hesapları üzerinden tahsil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kira tutarlarının gönderilmesi aşamasında da gönderim nedeni olarak "kira ödemesi" gerekçesinin seçilmesi gerektiğine işaret eden

Hazine ve Maliye Bakanı şunları kaydetti:

"Başkanlığımız, bankalardaki IBAN'lara yapılan ödemeler üzerinden gerçekleştirdiği kontroller neticesinde, kira geliri eden yaklaşık 700 bin mükellefe gelir vergisi beyan dönemi öncesinde ve beyan dönemi içinde beyanname vermeleri gerektiğine yönelik bilgilendirme ve hatırlatma SMS'leri gönderdi.

Gayrimenkullerini kiraya verip de banka kayıtları içinde yer almayan mükelleflerin de tespit edilebilmesi amacıyla tapu ve nüfus idarelerinden alınan bilgilerden hareketle potansiyel olarak kiraya verildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyon konut nezdinde fiili denetim çalışması başlatıldı."

200 MİLYON LİRAYI AŞAN GELİR VERGİSİ

Şimşek, vergi dairesi memurları tarafından 400 binden fazla adreste fiili kontroller yapıldığını vurguladı. Bakan Şimşek, kontroller neticesinde beyanname vermediği gerekçesiyle vergi dairesine çağrılanlar için yaklaşık 153,4 milyon liralık vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlendiği bilgisini verdi.

Çalışmaların ardından kendiliğinden beyanname veren 46 bin kişi tarafından 200,7 milyon liralık gelir vergisi beyan edildiği öğrenildi.

Bakan Şimşek açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Diğer taraftan, kira geliri elde edenlerin hızlı ve kolay şekilde tespit edilebilmesi amacıyla Dijital Vergi Dairesine ve GİB Mobil'e eklenen 'Kira bildirim formu' ile kiralanan konut ve iş yerlerine ilişkin bilgilerin kiracılar tarafından elektronik olarak Başkanlığa bildirilebilmesi sağlandı.

23 binden fazla kiracı tarafından bu form doldurularak kiralanan taşınmazlara ilişkin bilgi verildi. Tüm bu çalışmalar neticesinde beyan dönemi içerisinde 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi ve 399,2 milyar lira matrah ve 126,9 milyar lira vergi beyan etti."

1 MİLYON KİŞİYE SMS’Lİ HATIRLATMA

Öte yandan İB'in, beyan döneminin sona ermesinin ardından bir kez daha, hem IBAN üzerinden hem de nakit olarak kira geliri tahsil ettiği halde beyanname vermeyen yaklaşık 1 milyon mükellefe beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıldı.

Bakan Şimşek hatırlatma SMS’lerinin gönderildiğin ifade ederek şunları söyledi:

"GİB tarafından yapılan bu hatırlatmalara istinaden beyan döneminden sonra 95 bin 989 mükellef tarafından beyanname verilerek 18,3 milyar lira matrah ve 1,2 milyar lira vergi bildiriminde bulunuldu.

Başkanlık bu defa, kendilerine bilgilendirme yapılan ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef tespit etti. Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek."