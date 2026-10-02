Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:12

8-14 Ekim A101 aktüel kataloğu 2026: Beyaz eşya, dikiş makinesi, süpürge, buharlı ütü, motor kaskı ve bebek arabası geliyor

8-14 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Üç tekerlekli moped, motor kaskı, elektrikli araba şarj istasyonu, halı koltuk yıkama makinesi, akıllı kamera, çelik termos, kızartma tenceresi, rende ve diğer birçok ürün reyonlarda yerini alacak. A101’de yeni haftada Buharlı Ütü: 3.499 TL, Üç Tekerlekli Moped: 74.990 TL, Halı/Koltuk Yıkama Makinesi: 3.999 TL, Katmer ve Gözleme Sacı: 1.499 TL, Bulaşık Makinesi: 15.999 TL, Çamaşır Makinesi (7 kg): 16.999 TL, Buzdolabı (250 L): 16.999 TL, Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 2.399 TL, Bluetooth Hoparlör: 399 TL, Bluetooth Kulaklık: 499 TL, Akıllı Bileklik: 399 TL’den satışa sunulacak. Peki A101’de önümüzdeki hafta neler var? İşte, A101 8-14 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
8-14 Ekim A101 aktüel kataloğu 2026: Beyaz eşya, dikiş makinesi, süpürge, buharlı ütü, motor kaskı ve bebek arabası geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:12

’de heyecanla beklenen yeni ürünler listelendi. Hoparlörden, yazıcıya, kulaklıktan beyaz eşya ürünlerine yıkama makinesinden, dik süpürgeye çeşit çeşit ürün reyonlarda olacak. Bebek ürünlerinden olan şarjlı giyilebilir göğüs pompası 1.399 TL, Akıllı Kamera 1.299 TL, Bebek Arabası 12.999 TL, Mama Sandalyesi 699 TL, Oyun Matı 1.299 TL’den satışa çıkacak. 16 Litre çelik tencere 599 TL, Çok Amaçlı Sepet 349 TL, Bluetooth Kulaklık 499 TL, Fonksiyonlu Yazıcı 2.399 TL,Bluetooth Hoparlör 399 TL, Çamaşır Makinesi 16.999 TL, Bulaşık Makinesi 15.999 TL, Buzdolabı 16.999 TL, Blender Seti 2.599 TL, Buharlı Ütü 3.499 TL’den satılacak. A101’de haftanın merakla beklenen bir diğer ürünü ise sahiplerini ilgilendiriyor. Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 26.990 TL’den satışa çıkacak. Motor Kaskı ise 1.899 TL olacak. İşte, A101 8-14 Ekim aktüel kataloğu…

HABERİN ÖZETİ

8-14 Ekim A101 aktüel kataloğu 2026: Beyaz eşya, dikiş makinesi, süpürge, buharlı ütü, motor kaskı ve bebek arabası geliyor

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
A101, 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu duyurdu; bu katalogda elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, bebek ürünlerinden mutfak gereçlerine ve elektrikli araçlara kadar çeşitli ürünler indirimli fiyatlarla sunuluyor.
A101'in 8-14 Ekim aktüel kataloğunda televizyonlardan hoparlörlere, kulaklıklardan akıllı bilekliklere kadar çeşitli elektronik ürünler bulunuyor.
Beyaz eşya grubunda çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi ürünler yer alıyor.
Bebek ürünleri arasında şarjlı göğüs pompası, akıllı kamera ve bebek arabası gibi seçenekler mevcut.
Elektrikli araç sahiplerine yönelik elektrikli araç şarj istasyonu ve motor kaskı gibi ürünler de kataloğa eklenmiş durumda.
Mutfak gereçleri ve ev düzenleme ürünleri de geniş bir yelpazede satışa sunuluyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ŞOK 3-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Lüks saat çeşitleri ve çanta modelleri geliyor

A101 8-14 EKİM AKTÜEL KATALOĞU 2026 
 

70" Crystal UHD Smart TV: 45.999 TL

65" 4K UHD Vidaa TV: 30.999 TL

40" Frameless FHD Web OS 10 QLED TV: 10.999 TL

55" 4R UHD Vidaa TV: 21.999 TL

Bluetooth Hoparlör: 399 TL

Bluetooth Kulaklık: 499 TL

Akıllı Bileklik: 399 TL

8-14 Ekim A101 aktüel kataloğu 2026: Beyaz eşya, dikiş makinesi, süpürge, buharlı ütü, motor kaskı ve bebek arabası geliyor

Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 2.399 TL

Buzdolabı (250 L): 16.999 TL

Çamaşır Makinesi (7 kg): 16.999 TL

Bulaşık Makinesi: 15.999 TL

Mekanik Silindirik Termosifon (65 L): 6.299 TL

Chef Mıs Mega Blender Seti: 2.599 TL

Katmer ve Gözleme Sacı: 1.499 TL

Dikiş Makinesi: 8.999 TL

Çok Fonksiyonlu Süpürge: 2.399 TL

8-14 Ekim A101 aktüel kataloğu 2026: Beyaz eşya, dikiş makinesi, süpürge, buharlı ütü, motor kaskı ve bebek arabası geliyor

Halı/Koltuk Yıkama Makinesi: 3.999 TL

Buharlı Ütü: 3.499 TL

Üç Tekerlekli Moped: 74.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL

İki Tekerlekli Elektrikli Moped: 34.990 TL

22 kW VCBA Smart-Wi-Fi Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 26.990 TL

Motor Kaskı: 1.899 TL

Bebek Arabası: 12.999 TL

8-14 Ekim A101 aktüel kataloğu 2026: Beyaz eşya, dikiş makinesi, süpürge, buharlı ütü, motor kaskı ve bebek arabası geliyor

Bebek Giyilebilir Göğüs Pompası: 1.399 TL

Akıllı Kamera: 1.299 TL

Borcam Çok Amaçlı Neşe (-2000 cc): 269 TL

Dikey Ayaklı Bardak 2'li (-250 cc): 119 TL

Uzun Meşrubat Bardağı 2'li (-125 cc): 119 TL

Su Bardağı 2'li (-220 cc): 99,50 TL

8-14 Ekim A101 aktüel kataloğu 2026: Beyaz eşya, dikiş makinesi, süpürge, buharlı ütü, motor kaskı ve bebek arabası geliyor

Sos Kasap 2'li: 189 TL

Çelik Termos (-500 ml): 399 TL

Emaye Kızartma Tenceresi (-3.5 L): 449 TL

Ahşap Kapaklı Emaye Saklama Kabı (-16 cm): 299 TL

Kayık Tabak 4'lü (-17 cm): 129 TL

Kayık Tabak 2'li: 149 TL

8-14 Ekim A101 aktüel kataloğu 2026: Beyaz eşya, dikiş makinesi, süpürge, buharlı ütü, motor kaskı ve bebek arabası geliyor

2 Bölmeli Ekmek Sepeti: 109 TL

4 Bölmeli Yuvarlak Çerezlik: 149 TL

Saklama Kabı 3'lü (-2700 ml + 162.5 L): 199 TL

Cam Saklama Kabı 3'lü (-500 ml - 1 L - 1.5 L): 199 TL

Cam Saklama Kabı (-500 ml - 1 L - 1.5 L): 199 TL

4 Taraflı Rende: 149 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü: 59,50 TL

8-14 Ekim A101 aktüel kataloğu 2026: Beyaz eşya, dikiş makinesi, süpürge, buharlı ütü, motor kaskı ve bebek arabası geliyor

Desenli Cam Tabak (-17 cm - 20 cm - 25 cm - Kare Tepsi): 39,50 TL

Organizer Çeşitleri: 34,50 TL

Kafalı Süzgeç ve Banyo Seti 2'li: 69,50 TL

Kapaklı Kutu: 149 TL

Düzenleyici Kutu Çeşitleri: 29,50 TL

Çelik Beslenme Kabı: 249 TL

2 Katlı Lunch Box: 109 TL

8-14 Ekim A101 aktüel kataloğu 2026: Beyaz eşya, dikiş makinesi, süpürge, buharlı ütü, motor kaskı ve bebek arabası geliyor

VXXS Off-Road Çocuk ATV: 29.990 TL

Üç Tekerlekli Moped: 74.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL

İki Tekerlekli Elektrikli Moped: 34.990 TL
 

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#A101
#elektrikli araç
#Bebek Arabası
#Hoparlör
#Yazıcı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.