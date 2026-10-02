ŞOK 3-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Lüks saat çeşitleri ve çanta modelleri geliyor

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İstanbul
ŞOK markette hafta sonu indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Kadın/ Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst çeşitleri 299 TL’den satışa sunulurken erkek polar gömlek ise 349 TL olacak. Oduncu gömlek 299 TL’den reyonlarda olurken yağmurlu havaların vazgeçilmezi tam otomatik şemsiye 250 TL olacak. Erkek/kadın saat çeşitleri ise farklı modelleriyle raflarda yerini alacak. En pahalı erkek kol saati 7.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken uygun fiyatı saatler ise 1.999 TL’ye kadar alınabilecek. Bazı kadın kol saati ürünlerinin yanında bileklik hediyesi müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’a cumartesi günü neler geliyor? İşte, ŞOK 3-6 ekim aktüel market kataloğu…
Blok Okyanus Keşif Seti: 1.290 TL
Şarjlı Uzaktan Kumandalı Retro Minibüs: 1.290 TL
Refleks Oyunu: 150 TL
Pelüş Top: 350 TL
Metal Renk Değiştiren Araçlar: 100 TL
Sök-Tak Dinozorlar: 100 TL
Mini Org: 250 TL
Barbie Bebek ve Moda Aksesuarları: 799 TL
Bugs Bunny Pelüş: 599 TL
Tweety Pelüş: 499 TL
Tazmanya Pelüş: 499 TL
Büyük Yarış Arabası: 275 TL
Oto Çekici: 299 TL
Sekizli Araba Seti: 899 TL
Beşli Ferrari Araba Seti: 599 TL
Sürpriz Paketle Mini Dinozor 2'li: 150 TL
1000 Parça Puzzle: 125 TL
Artık Okuyorum Kitap Çeşitleri: 175 TL
Rulokat 170 g: 50 TL
Taşkale Kürek Helva Sade/Kakaolu 400 g: 85 TL
Ace Jel Yoğun Çamaşır Suyu 750 ml: 59 TL
Süper Maylo Dev Havlu: 49 TL
Colgate Optic White Diş Macunu Çeşitleri: 139 TL
Kadın Pijama Takımı Yaka Yırtmaçlı: 750 TL
Kadın Ribanalı Atlet Dantel Detaylı: 225 TL
2'li Ribanalı Bato Slip: 175 TL
Para Portföy: 275 TL
Kadın Kol Çantası: 599 TL
Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst: 299 TL
Daima 40 Den Soket Çorap: 59.95 TL
Daima 40 Den Pantolon Çorap: 75 TL
Daima 40 Den Külotlu Çorap: 150 TL
Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst: 299 TL
Erkek Kemer: 100 TL
Yıkama Filesi Çeşitleri: 25 TL
3'lü Çamaşır Yıkama Filesi: 50 TL
Erkek Oduncu Gömlek: 299 TL
Erkek Polar Gömlek: 349 TL
Tam Otomatik Şemsiye: 250 TL