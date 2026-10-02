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Ekonomi
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:13

ŞOK 3-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Lüks saat çeşitleri ve çanta modelleri geliyor

ŞOK 3-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu cumartesi günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Kadın-erkek giyim ürünlerinden, çorap çeşitlerine, yıkama filesinden tam otomatik şemsiyeye onlarca farklı ürün uygun fiyatlarıyla raflarda olacak. Çocuklara özel oyuncak çeşitleri, peluş, barbie bebek, yarış arabası uygun fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. ŞOK markette herkesin merakla beklediği kampanyada ise lüks saat çeşitleri, cep yakmayan fiyatlarla satışta olacak. 23 farklı erkek/kadın kol saatleri en düşük 1.999 TL olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? İşte, ŞOK 3-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

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Editor
 Fuat İğci
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ŞOK 3-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Lüks saat çeşitleri ve çanta modelleri geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:13


ŞOK markette hafta sonu indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Kadın/ Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst çeşitleri 299 TL’den satışa sunulurken erkek polar gömlek ise 349 TL olacak. Oduncu gömlek 299 TL’den reyonlarda olurken yağmurlu havaların vazgeçilmezi tam otomatik 250 TL olacak. Erkek/kadın saat çeşitleri ise farklı modelleriyle raflarda yerini alacak. En pahalı erkek kol saati 7.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken uygun fiyatı saatler ise 1.999 TL’ye kadar alınabilecek. Bazı kadın kol saati ürünlerinin yanında bileklik hediyesi müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’a cumartesi günü neler geliyor? İşte, ŞOK 3-6 ekim aktüel market kataloğu…

HABERİN ÖZETİ

ŞOK 3-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Lüks saat çeşitleri ve çanta modelleri geliyor

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
ŞOK market, 3-6 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak hafta sonu indirimlerinde giyim ürünleri, oyuncaklar ve ev ürünleri sunuyor.
Kadın/Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst çeşitleri 299 TL'den, erkek polar gömlek 349 TL'den, oduncu gömlek ise 299 TL'den satışa sunulacak.
Tam otomatik şemsiye 250 TL'den, erkek/kadın saat çeşitleri ise en pahalı erkek kol saati 7.499 TL'den başlayan fiyatlarla yer alacak.
Çeşitli oyuncaklar arasında Blok Okyanus Keşif Seti 1.290 TL'den, Şarjlı Uzaktan Kumandalı Retro Minibüs 1.290 TL'den ve Barbie Bebek ve Moda Aksesuarları 799 TL'den satılacak.
Ev ürünleri arasında Süper Maylo Dev Havlu 49 TL, Ace Jel Yoğun Çamaşır Suyu 750 ml 59 TL ve kadın pijama takımı 750 TL'den sunulacak.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
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ŞOK 3-6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Blok Okyanus Keşif Seti: 1.290 TL

Şarjlı Uzaktan Kumandalı Retro Minibüs: 1.290 TL

Refleks Oyunu: 150 TL

Pelüş Top: 350 TL

Metal Renk Değiştiren Araçlar: 100 TL

Sök-Tak Dinozorlar: 100 TL

Mini Org: 250 TL

Barbie Bebek ve Moda Aksesuarları: 799 TL

Bugs Bunny Pelüş: 599 TL

ŞOK 3-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Lüks saat çeşitleri ve çanta modelleri geliyor

Tweety Pelüş: 499 TL

Tazmanya Pelüş: 499 TL

Büyük Yarış Arabası: 275 TL

Oto Çekici: 299 TL

Sekizli Araba Seti: 899 TL

Beşli Ferrari Araba Seti: 599 TL

Sürpriz Paketle Mini Dinozor 2'li: 150 TL

1000 Parça Puzzle: 125 TL

Artık Okuyorum Kitap Çeşitleri: 175 TL

Rulokat 170 g: 50 TL

ŞOK 3-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Lüks saat çeşitleri ve çanta modelleri geliyor

Taşkale Kürek Helva Sade/Kakaolu 400 g: 85 TL

Ace Jel Yoğun Çamaşır Suyu 750 ml: 59 TL

Süper Maylo Dev Havlu: 49 TL

Colgate Optic White Diş Macunu Çeşitleri: 139 TL

Kadın Pijama Takımı Yaka Yırtmaçlı: 750 TL

Kadın Ribanalı Atlet Dantel Detaylı: 225 TL

2'li Ribanalı Bato Slip: 175 TL

ŞOK 3-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Lüks saat çeşitleri ve çanta modelleri geliyor

Para Portföy: 275 TL

Kadın Kol Çantası: 599 TL

Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst: 299 TL

Daima 40 Den Soket Çorap: 59.95 TL

Daima 40 Den Pantolon Çorap: 75 TL

Daima 40 Den Külotlu Çorap: 150 TL

Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst: 299 TL

Erkek Kemer: 100 TL

ŞOK 3-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Lüks saat çeşitleri ve çanta modelleri geliyor

Yıkama Filesi Çeşitleri: 25 TL

3'lü Çamaşır Yıkama Filesi: 50 TL

Erkek Oduncu Gömlek: 299 TL

Erkek Polar Gömlek: 349 TL

Tam Otomatik Şemsiye: 250 TL

 

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ETİKETLER
#şemsiye
#şok market
#Aktüel Ürünler Kataloğu
#Polar Üst
#Oduncu Gömlek
#Ekonomi
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