A101’de heyecanla beklenen yeni ürünler listelendi. Hoparlörden, yazıcıya, kulaklıktan beyaz eşya ürünlerine yıkama makinesinden, dik süpürgeye çeşit çeşit ürün reyonlarda olacak. Bebek ürünlerinden olan şarjlı giyilebilir göğüs pompası 1.399 TL, Akıllı Kamera 1.299 TL, Bebek Arabası 12.999 TL, Mama Sandalyesi 699 TL, Oyun Matı 1.299 TL’den satışa çıkacak. 16 Litre çelik tencere 599 TL, Çok Amaçlı Sepet 349 TL, Bluetooth Kulaklık 499 TL, Fonksiyonlu Yazıcı 2.399 TL,Bluetooth Hoparlör 399 TL, Çamaşır Makinesi 16.999 TL, Bulaşık Makinesi 15.999 TL, Buzdolabı 16.999 TL, Blender Seti 2.599 TL, Buharlı Ütü 3.499 TL’den satılacak. A101’de haftanın merakla beklenen bir diğer ürünü ise elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor. Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 26.990 TL’den satışa çıkacak. Motor Kaskı ise 1.899 TL olacak. İşte, A101 8-14 Ekim aktüel kataloğu…

Özetle

HABERİN ÖZETİ 8-14 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2026! Bulaşık makinesi, bebek arabası, gözleme sacı, tencere ve termos geliyor A101, 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu duyurdu; bu katalogda elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, bebek ürünlerinden mutfak gereçlerine ve elektrikli araçlara kadar çeşitli ürünler indirimli fiyatlarla sunuluyor. A101'in 8-14 Ekim aktüel kataloğunda televizyonlardan hoparlörlere, kulaklıklardan akıllı bilekliklere kadar çeşitli elektronik ürünler bulunuyor. Beyaz eşya grubunda çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi ürünler yer alıyor. Bebek ürünleri arasında şarjlı göğüs pompası, akıllı kamera ve bebek arabası gibi seçenekler mevcut. Elektrikli araç sahiplerine yönelik elektrikli araç şarj istasyonu ve motor kaskı gibi ürünler de kataloğa eklenmiş durumda. Mutfak gereçleri ve ev düzenleme ürünleri de geniş bir yelpazede satışa sunuluyor.

A101 8-14 EKİM AKTÜEL KATALOĞU 2026



70" Crystal UHD Smart TV: 45.999 TL

65" 4K UHD Vidaa TV: 30.999 TL

40" Frameless FHD Web OS 10 QLED TV: 10.999 TL

55" 4R UHD Vidaa TV: 21.999 TL

Bluetooth Hoparlör: 399 TL

Bluetooth Kulaklık: 499 TL

Akıllı Bileklik: 399 TL

Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 2.399 TL

Buzdolabı (250 L): 16.999 TL

Çamaşır Makinesi (7 kg): 16.999 TL

Bulaşık Makinesi: 15.999 TL

Mekanik Silindirik Termosifon (65 L): 6.299 TL

Chef Mıs Mega Blender Seti: 2.599 TL

Katmer ve Gözleme Sacı: 1.499 TL

Dikiş Makinesi: 8.999 TL

Çok Fonksiyonlu Süpürge: 2.399 TL

Halı/Koltuk Yıkama Makinesi: 3.999 TL

Buharlı Ütü: 3.499 TL

Üç Tekerlekli Moped: 74.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL

İki Tekerlekli Elektrikli Moped: 34.990 TL

22 kW VCBA Smart-Wi-Fi Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 26.990 TL

Motor Kaskı: 1.899 TL

Bebek Arabası: 12.999 TL

Bebek Giyilebilir Göğüs Pompası: 1.399 TL

Akıllı Kamera: 1.299 TL

Borcam Çok Amaçlı Neşe (-2000 cc): 269 TL

Dikey Ayaklı Bardak 2'li (-250 cc): 119 TL

Uzun Meşrubat Bardağı 2'li (-125 cc): 119 TL

Su Bardağı 2'li (-220 cc): 99,50 TL

Sos Kasap 2'li: 189 TL

Çelik Termos (-500 ml): 399 TL

Emaye Kızartma Tenceresi (-3.5 L): 449 TL

Ahşap Kapaklı Emaye Saklama Kabı (-16 cm): 299 TL

Kayık Tabak 4'lü (-17 cm): 129 TL

Kayık Tabak 2'li: 149 TL

2 Bölmeli Ekmek Sepeti: 109 TL

4 Bölmeli Yuvarlak Çerezlik: 149 TL

Saklama Kabı 3'lü (-2700 ml + 162.5 L): 199 TL

Cam Saklama Kabı 3'lü (-500 ml - 1 L - 1.5 L): 199 TL

Cam Saklama Kabı (-500 ml - 1 L - 1.5 L): 199 TL

4 Taraflı Rende: 149 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü: 59,50 TL

Desenli Cam Tabak (-17 cm - 20 cm - 25 cm - Kare Tepsi): 39,50 TL

Organizer Çeşitleri: 34,50 TL

Kafalı Süzgeç ve Banyo Seti 2'li: 69,50 TL

Kapaklı Kutu: 149 TL

Düzenleyici Kutu Çeşitleri: 29,50 TL

Çelik Beslenme Kabı: 249 TL

2 Katlı Lunch Box: 109 TL

VXXS Off-Road Çocuk ATV: 29.990 TL

Üç Tekerlekli Moped: 74.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL

İki Tekerlekli Elektrikli Moped: 34.990 TL

