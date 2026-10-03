8-14 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2026! Bulaşık makinesi, bebek arabası, gözleme sacı, tencere ve termos geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
A101’de heyecanla beklenen yeni ürünler listelendi. Hoparlörden, yazıcıya, kulaklıktan beyaz eşya ürünlerine yıkama makinesinden, dik süpürgeye çeşit çeşit ürün reyonlarda olacak. Bebek ürünlerinden olan şarjlı giyilebilir göğüs pompası 1.399 TL, Akıllı Kamera 1.299 TL, Bebek Arabası 12.999 TL, Mama Sandalyesi 699 TL, Oyun Matı 1.299 TL’den satışa çıkacak. 16 Litre çelik tencere 599 TL, Çok Amaçlı Sepet 349 TL, Bluetooth Kulaklık 499 TL, Fonksiyonlu Yazıcı 2.399 TL,Bluetooth Hoparlör 399 TL, Çamaşır Makinesi 16.999 TL, Bulaşık Makinesi 15.999 TL, Buzdolabı 16.999 TL, Blender Seti 2.599 TL, Buharlı Ütü 3.499 TL’den satılacak. A101’de haftanın merakla beklenen bir diğer ürünü ise elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor. Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 26.990 TL’den satışa çıkacak. Motor Kaskı ise 1.899 TL olacak. İşte, A101 8-14 Ekim aktüel kataloğu…
70" Crystal UHD Smart TV: 45.999 TL
65" 4K UHD Vidaa TV: 30.999 TL
40" Frameless FHD Web OS 10 QLED TV: 10.999 TL
55" 4R UHD Vidaa TV: 21.999 TL
Bluetooth Hoparlör: 399 TL
Bluetooth Kulaklık: 499 TL
Akıllı Bileklik: 399 TL
Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 2.399 TL
Buzdolabı (250 L): 16.999 TL
Çamaşır Makinesi (7 kg): 16.999 TL
Bulaşık Makinesi: 15.999 TL
Mekanik Silindirik Termosifon (65 L): 6.299 TL
Chef Mıs Mega Blender Seti: 2.599 TL
Katmer ve Gözleme Sacı: 1.499 TL
Dikiş Makinesi: 8.999 TL
Çok Fonksiyonlu Süpürge: 2.399 TL
Halı/Koltuk Yıkama Makinesi: 3.999 TL
Buharlı Ütü: 3.499 TL
Üç Tekerlekli Moped: 74.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL
İki Tekerlekli Elektrikli Moped: 34.990 TL
22 kW VCBA Smart-Wi-Fi Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 26.990 TL
Motor Kaskı: 1.899 TL
Bebek Arabası: 12.999 TL
Bebek Giyilebilir Göğüs Pompası: 1.399 TL
Akıllı Kamera: 1.299 TL
Borcam Çok Amaçlı Neşe (-2000 cc): 269 TL
Dikey Ayaklı Bardak 2'li (-250 cc): 119 TL
Uzun Meşrubat Bardağı 2'li (-125 cc): 119 TL
Su Bardağı 2'li (-220 cc): 99,50 TL
Sos Kasap 2'li: 189 TL
Çelik Termos (-500 ml): 399 TL
Emaye Kızartma Tenceresi (-3.5 L): 449 TL
Ahşap Kapaklı Emaye Saklama Kabı (-16 cm): 299 TL
Kayık Tabak 4'lü (-17 cm): 129 TL
Kayık Tabak 2'li: 149 TL
2 Bölmeli Ekmek Sepeti: 109 TL
4 Bölmeli Yuvarlak Çerezlik: 149 TL
Saklama Kabı 3'lü (-2700 ml + 162.5 L): 199 TL
Cam Saklama Kabı 3'lü (-500 ml - 1 L - 1.5 L): 199 TL
Cam Saklama Kabı (-500 ml - 1 L - 1.5 L): 199 TL
4 Taraflı Rende: 149 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü: 59,50 TL
Desenli Cam Tabak (-17 cm - 20 cm - 25 cm - Kare Tepsi): 39,50 TL
Organizer Çeşitleri: 34,50 TL
Kafalı Süzgeç ve Banyo Seti 2'li: 69,50 TL
Kapaklı Kutu: 149 TL
Düzenleyici Kutu Çeşitleri: 29,50 TL
Çelik Beslenme Kabı: 249 TL
2 Katlı Lunch Box: 109 TL
VXXS Off-Road Çocuk ATV: 29.990 TL
Üç Tekerlekli Moped: 74.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL
İki Tekerlekli Elektrikli Moped: 34.990 TL