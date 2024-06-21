8-14 Haziran haftasında ATM'lerden banknot talebi rekor kırdı! Nedeni vergi ve IBAN incelemeleri mi?

21 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:27

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Bayram öncesi ATM'lerde patlama yaşandı.

Bayram tatili öncesinde vatandaşlar ATM'lere akın etti.

2023'te kurban bayramı tatili öncesindeki haftada da emisyon 79,4 milyar TL artışla 515 milyar TL'yi görmüştü.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 2024 yılında piyasada banknot miktarı bir haftada 91,9 milyar TL'lik artarak 681,1 milyar TL'ye çıktı.

Peki, banknot talebinin arkasında vergi korkusu mu var?

ATM'LERDEN BANKNOT TALEBİ REKOR KIRDI

Kurban bayramı tatili öncesinde de tedavüldeki banknot miktarı (emisyon) rekor kırdı.

Vatandaşlar, ATM'lerden ciddi oranda nakit çekti.

Sözcü'nün haberine göre, banknot talebinde yaşanan patlamanın sebebi hesaba para gönderme işleminden kaçınılması olarak gösterildi.

Son zamanlarda artan vergi incelemeleri kayıt dışı mal ve hizmet ticareti yapanların banka üzerinden IBAN ya da hesap numarası ile para gönderiminden kaçınmasına neden oldu.

EN ÇOK 200 TL ÇEKİLDİ

Tedavüldeki 4,8 milyar adet banknot içinde yüzde 44,5'le en yüksek payı 200 TL'lik banknotlar alırken yüzde 21,9'luk payla 100 TL'lik banknotlar ikinci sırada yer buldu.

KREDİ KARTINA RAĞMEN TALEP ARTTI

Kredi kartlarından yapılan harcamalarda adeta patlama yaşanıyor. BKM verilerine göre mayıs ayında kredi kartı ile yapılan harcamalar yüzde 103 artarak 1,3 trilyon TL’ye yükseldi.

Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasına rağmen emisyon artış yaşadı.