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 | Kübra Çelepi

8 ayar altın sahneye çıktı! Yatırımcıların uygun maliyetli yeni gözdesi

Altın fiyatları hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. Yatırımcılar ise gözünü daha uygun maliyetli ve dayanıklı alternatiflere dikti. Onlardan biri de 8 ayar altın. İçeriğinde yüzde 33,3 saf altın bulunan bu alaşım, özellikle takı ve yatırım için son dönemde gözde oldu. 8 ayar altın, diğer ayarlara göre daha dayanıklı olsa da içeriğindeki metaller nedeniyle hafif yeşilimsi bir renkte oluyor. Satış sırasında değer kaybı yaşansa da bu durum diğer altın türleriyle benzer seviyede gerçekleşiyor. İşçilik maliyetleri hesaba katıldığında doğru zamanda ve güvenilir bir kuyumcuda işlem yaparak zarar minimuma düşüyor. Sertifikalı ve damgalı ürünle yatırım yapan yatırımcı 8 ayar altın ile avantajı cebine koyabilir.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 12:38

Rezerv para ekonomilerinde yaşanabilecek ekonomik riskler ve artan jeopolitik gerilimler altın fiyatlarına omuz atmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan hızlı yükselişler, yatırımcıları daha uygun maliyetli ve dayanıklı alternatiflere yönlendirdi. Bu kapsamda 8 ayar altın büyük bir ilgi görmeye başladı. Peki, 8 ayar altın nedir, yatırım için uygun mudur ve satarken zarar ettirir mi? İşte 8 ayar altın hakkında merak edilenler.

8 AYAR ALTIN NEDİR?

Altının saflığını belirleyen ayar seviyesi, yatırımcılar için son derece önemli. 8 ayar altın, içerisinde yüzde 33,3 saf altın bulunan ve geri kalan kısmı gümüş, bakır, nikel gibi metallerle karıştırılan bir alaşım olarak üretiliyor.

Bu altın türü, özellikle uygun fiyatlı ve dayanıklı olması nedeniyle son yıllarda takı ve mücevherat sektöründe sıkça tercih edilmeye başlandı.

8 AYAR ALTIN KARARMA YAPAR MI?

Altın, doğası gereği kararma yapmaz. Ancak saflık oranı düştükçe, içeriğindeki diğer metallerin etkisiyle renginde değişim yaşanıyor. 8 ayar altın genellikle daha açık ve hafif yeşilimsi bir renkte oluyor. Bu, içerisindeki bakır ve nikelin yoğunluğundan kaynaklanıyor.

Ancak bu renk değişimi, altının değersiz olduğu anlamına gelmez. Aksine, düşük ayarlı altınlar daha sert ve çizilmelere karşı daha dayanıklıdır.

YATIRIM İÇİN UYGUN MU?

Son dönemde altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıları 8 ayar altına yönlendirdi. Nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Daha düşük maliyetle altın sahibi olma fırsatı sunuyor.
  • Düşük saflık nedeniyle daha dayanıklıdır ve günlük kullanım için uygun sayılıyor.
  • Altın fiyatları arttıkça, düşük ayarlı altınlara olan talep de artıyor.

8 AYAR ALTIN SATARKEN DEĞER KAYBEDER Mİ?

Ancak, yatırım amaçlı düşünenlerin dikkat etmesi gereken en önemli konu satış aşamasıdır. Birçok yatırımcı, 8 ayar altın satarken zarar eder miyim? sorusunu merak ediyor. 8 ayar, 14, 18 ve 22 ayar altınlar gibi değer kaybına uğruyor. Kaybın büyük kısmı işçilik maliyetinden gerçekleşiyor.Doğru zamanda ve güvenilir bir kuyumcuya satış yapıldığında ise bu zarar minimuma iniyor.

Bu nedenle 8 ayar altın yatırım için alınırken, işçilik maliyetlerinin düşük olduğu gram altın veya külçe şeklinde tercih edilmesi gerekiyor.

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ALTIN ALIP SATARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Eğer 8 ayar altın almayı veya satmayı düşünüyorsanız, şu noktalara dikkat edilmeli;

  • Piyasa değerini takip edin: Altın fiyatları dalgalanabilir, bu yüzden güncel gram fiyatlarını öğrenmeden işlem yapmayın.
  • Sertifikalı ve damgalı ürünler alın: Altının gerçek olup olmadığını anlamak için üzerindeki 8K GOLD damgasını kontrol edin.
  • Güvenilir kuyumcularla çalışın: Sahtekarlık ihtimaline karşı, altınınızı bilinen ve sertifikalı satıcılardan alıp bozdurun.
  • İşçilik maliyetini hesaplayın: Satarken kayıp yaşamamak için, işçilik oranı düşük ürünleri tercih edin.
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8 AYAR ALTIN ALINIR MI?

Altın fiyatlarının hızla yükseldiği şu dönemde, 8 ayar altın cazip bir yatırım aracı olarak sahneye çıktı. Hem yatırım hem de günlük kullanım için gözde olmaya devam ediyor. Daha düşük maliyetle altın sahibi olmak isteyenler için kullanışlı ve ekonomik bir alternatif olarak sayılıyor.

Ancak, satış sürecini ve işçilik maliyetlerini iyi analiz etmek burada kritik nokta. Eğer uygun fiyata alır, doğru zamanda satarsanız 8 ayar altın ile kar etmek mümkün oluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

8 ayar altını kuyumcu alır mı?
Kuyumcular genellikle 8 ayar altını kabul ederler, ancak bunun karşılığında ödenecek tutar düşük olacaktır. 8 ayar altın, saf altın oranı az olduğu için, değerlemelerde genellikle daha düşük bir fiyatla değerlendirilir.
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