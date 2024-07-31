8 milyondan fazla işlemle tapu harcı geliri yükseldi! Konut satışları geriledi
2024 yılının ilk yarısında tapuda yapılan toplam işlem sayısı ise 8 milyon 559 bin 509 oldu. Buna bağlı olarak tapu harcı geliri yılın ilk yarısında yükseldi. Toplam satışların yüzde 55,4'ü konut dışı gayrimenkullerden geldi. Konut satışları geriledi, ipotekli satışlar dip yaptı.
İlk 6 ayda tapuda 8 milyondan fazla işlem yapıldı. Tapu harcı geliri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 arttı. İstanbul işlem sayısı ve harç miktarında ilk sırada yer aldı.
TAPU İŞLEMLERİNDEN ELDE EDİLEN HARÇ GELİRİ ARTTI
Ocak-haziran döneminde tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 28,5 artarak 35 milyar 106 milyon lira oldu.
Bu rakamın 33,3 milyar lirası satışlardan, 433 milyon lirası diğer işlemlerden, 233 milyon lirası taksim işlemlerinden, 200 milyon lirası ise bağış işlemlerinden alınan harçlardan elde edildi.
Tapuda yapılan toplam işlem sayısı ise 8 milyon 559 bin 509'a çıktı.
Bunun 6,3 milyonunu diğer işlemler, 1,2 milyonunu satış, 638 binini ipotek, 199 binini intikal, 50 binini düzeltme oluşturdu.
GAYRİMENKUL SATIŞLARI AZALDI
Gayrimenkul satışlarında yüzde 10'luk azalış görüldü. Rakam geçen yılın ilk yarısında 1 milyon 358 bin 551'di.
Türkiye genelinde 1 milyon 223 bin 47 gayrimenkul (konut, arsa, tarla, iş yeri vb) satıldı. Bunun 545 bin 74'ü konutlardan meydana geldi.
TAPU İŞLEMLERİNDE İSTANBUL BAŞI ÇEKTİ
İstanbul'da 760 bin 71 tapu işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 10 milyar 395 milyon liralık harç geliri sağlandı.
Ülke genelinde alınan tapu harcının yüzde 29,6'sı İstanbul'dan geldi.
İstanbul'u 518 bin işlem ve 3,3 milyar liralık tapu harcıyla Ankara, 377 bin işlem ve 2,4 milyar lirayla İzmir, 312 bin işlem ve 1,4 milyar lirayla Antalya takip etti.
KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ
yüksek faiz oranlarının etkisiyle ipotekli satışlar tarihin en düşük seviyesine geriledi. Toplamın içerisinde yüzde 9,4 pay (51 bin 415 adet) aldı.
Konut satışları yıllık bazda yüzde 3,7 azalışla 545 bin 74 olarak gerçekleşti.