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85 milyonun aklındaki soru cevap buldu, Merkez Bankası Başkanı 500 TL'lik banknot için son noktayı koydu

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Haziran 2024 09:57 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:09
85 milyonun aklındaki soru cevap buldu, Merkez Bankası Başkanı 500 TL&#039;lik banknot için son noktayı koydu

Kamuoyunda ‘500 TL’lik banknotlar çıkacak mı? sorusu sık sık dillendiriliyor. Ekonomi yönetiminin konuya dair yaptığı açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotlar hakkında konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumunda enflasyon hedefinden TÜİK verileri, tasarruf tedbirlerine kadar pek çok konuda açıklama yaptı. Karahan, 1000 ve 500 TL’lik banknotlarla ilgili sorulan soruyu da cevapladı.

500 TL’LİK BANKNOT ÇIKACAK MI?

Sunum sonrası milletvekillerinin sorularını cevaplayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotlara ihtiyaç olacağına ilişkin sorulan soruya da açıklık getirdi. 

Karahan, şunları kaydetti:

85 milyonun aklındaki soru cevap buldu, Merkez Bankası Başkanı 500'TL'lik banknot için son noktayı koydu - 1. Resim

"BİRİMLERİMİZ ÇALIŞIYOR"

“Bu kapsamda, küpür kompozisyonunu sizin dediğiniz şekilde ve farklı göstergelerle yakından takip ediyoruz. Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor. Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır.”

ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Karahan, enflasyonla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Karahan Yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflason dönemine gireceğiz. 

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdürüleceğiz. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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