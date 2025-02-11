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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

A101, BİM, Şok, Migros ve daha fazlası! 'En ucuz market hangisi' gösteren site açıldı: Tüm fiyatlar tek noktada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarını tek bir platformda karşılaştırma imkanı sunan marketfiyati.org.tr sitesini duyurdu. TÜBİTAK tarafından geliştirilen sistem sayesinde vatandaşlar, A101, BİM, CarrefourSA, Migros, Şok ve daha birçok marketin güncel fiyatlarını anlık olarak takip edebilecek. Bu sayede en ucuz market hangisi olduğunu öğrenebileceksiniz.

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A101, BİM, Şok, Migros ve daha fazlası! 'En ucuz market hangisi' gösteren site açıldı: Tüm fiyatlar tek noktada
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 12:29

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarını karşılaştırma imkanı sunan "marketfiyati.org.tr" adlı web sitesini kamuoyuna tanıttı. Bu platform sayesinde vatandaşlar, farklı marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını tek bir noktadan takip edebilecekler.

Bakan Kacır, X hesabında yaptığı açıklamada, Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttükleri çalışmanın ürünü olduğunu belirttiği internet sitesini, vatandaşların istifadesine ve erişimine açtıklarını bildirdi. "Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek" ifadelerini kullandı.

https://x.com/mfatihkacir/status/1889212123110375768

ÜRÜNLERİN EN UCUZ FİYATLA SATILDIĞI MARKETİ GÖSTERİYOR

"Market Fiyatı" platformu; A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik ile ŞOK Marketler gibi büyük zincir marketlerin fiyatlarını karşılaştırma olanağı tanıyor ve alışveriş sepetlerini karşılaştırarak en uygun fiyatlı marketi gösteriyor.

Platform, zincir marketlerden aldığı verileri günlük olarak güncelleyerek, en güncel fiyat ve ürün bilgilerini sunuyor. Ancak "Market Fiyatı" üzerinden doğrudan alışveriş yapılamıyor. Site sadece ücretsiz market fiyat karşılaştırma hizmeti veriyor.

Market Fiyatı platformu, "Zincir marketlerin verilerinin düzenli olarak TÜBİTAK BİLGEM tarafından belirlenen sistemlere aktarılması, bu verilerin işlenmesi, aykırı değerlerin temizlenmesi ve kalite düzeyinin artırılarak sitenin kullanıcılarıyla paylaşılması" yoluyla çalışıyor.

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ETİKETLER
#gıda fiyatları
#zincir marketler
#Ekonomi
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