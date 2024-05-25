A101 market taksitle "Kurbanlık" satışına başlayacak! 30 Mayıs'ta A101'de VOLTA moped motor ve daha birçok ürün var

25 May 2024 12:55 - Güncelleme : 25 May 2024 13:03

Türkiye'nin en büyük market zinciri olan A101'de bu hafta kurbanlıklar geliyor. 13.750 TL ve 16.950 TL fiyatlar arasında olan kurbanlıklar için A101 genelgede yayınladı. Helal kesiminden sertifikasına kadar paylaşan A101 kurbanlık satışı için 30 Mayıs'ı işaret etti.

A101 MARKET TAKSİTLE KURBANLIK SATIŞINA BAŞLAYACAK!

Karaman Koç'unun 16-19 kilogramdan 13.750 TL, Büyükbaş için ise 1/7 hisse payı olarak 16.950 TL olduğunu vurguladı. A101 aynı zamanda peşi fiyatına 3 taksit imkanı da sundu. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar için ise Yerli kesim Helal kesim ibarelerini kullandı. Noter huzurunda onaylanan belgeler olduğunu belirten A101 yönetimi kurbanı aynı zamanda Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfına da bağışlanabileceğini belirtti.

30 MAYIS'TA A101'DE YER ALAN DİĞER ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Volta YIDE Elektrikli Moped 31.990 TL

JVC 70'' 4K Ultra HD Smart TV 24.999 TL

Toshiba 55'' Ultra HD Android TV 13.999 TL

Onvo 50'' Ultra HD Android 13 Smart LED TV 10.999 TL

JVC 32'' HD Smart LED TV 5.399 TL

Piranha 9635 Full HD PC Kamera 149 TL

Piranha Bluetooth Mouse 159 TL

Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.999 TL

Homed Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.399 TL

Akel Midi Fırın 1.599 TL

Homend Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL

Arzum Starblend Blender Seti 1.799 TL

Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL

Sinbo Buharlı Kırışık Giderci 599 TL

Sinbo Yağ Ölçer Akıllı Bluetooth Baskül 219 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 2.799 TL