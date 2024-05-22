Büyük indirimler başladı! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 45 ürünün fiyatı düştü
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
22 May 2024 09:53 - Güncelleme : 22 May 2024 09:57
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni bir indirim daha açıklandı. 45 üründe indirime gidildi.
Türkiye’de enflasyon artışları gerekçe gösterilerek marketlerin yaptığı sürekli zamlardan vatandaşlar şikayetçi oluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla faaliyete geçen Tarım Kredi Kooperatif marketleri ise ürünleri en uygun şekilde vatandaşlarla buluşturmayı hedefliyor.
Her ay farklı ürünlerde indirim yapan market, mayıs ayının sonlarına yaklaşırken 45 üründe daha indirime gitti.
İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 19 Mayıs/ 7 Haziran arasında indirim yapılan ürünler:
Kaynak: tgrthaber.com