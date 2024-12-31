AATD, Türkiye'de kentsel dönüşümü dijitalleştirerek ileriye taşıyor

31 Aralık 2024 14:07 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:09

Bilişim teknolojileri sektöründe yenilikçi projelere imza atan Tamer Demir, AATD'nin kurucu ortaklarından biri olarak sektörde öncü bir isim haline geldi. Uzun yılları aşan tecrübesi ve öncülük ettiği projelerle dikkat çeken Demir, teknolojinin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Akıllı ev sistemleri ile inşaat projelerinin birleşimi, daha konforlu ve yaşanabilir alanlar oluşturma amacını taşıyor. AATD'nin Kurucu Ortağı Tamer Demir, bu sistemleri kendi inşaat projelerine entegre ederek, muadillerinden daha farklı ve güzel yaşam alanları olusturmayi planliyor.

Nobles Center Projesi Türkiye’nin akıllı konut iddiasını güçlendiriyor

İstanbul Tuzla’da başlayan Nobles Center projesi, Türkiye'de kentsel dönüşümü dijitalleştirerek ileriye taşımayi hedefliyor. Geniş bir arazi üzerinde inşa edilen bu projede, akıllı ev teknolojileri ile modern yaşam konforu harmanlanıyor. Projede LED ekranlarla donatılmış camlar, lazer projektörlü teras sinemaları gibi yenilikçi çözümlerle evlerin yalnızca birer yapı değil, kişiselleştirilmiş yaşam alanları olması hedefleniyor.

Tuzla Nobles Center projesiyle takribi 61.000 metrekarelik alanda iki kat ticari ve sosyal yasam alani, iki kat otopark ve sekiz kat rezidans içeren bir yapı inşa edilecek. Amaç, dijital dönüşümü başlatarak, bu bölgedeki yaşam kalitesini artırmak.

“Bu proje akıllı evlere ilham olacak”

AATD Kurucu Ortağı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Tamer Demir “Projenin özelliklerinden biri olan "akıllı enerji yönetimi", evlerin enerji tüketimini optimize ederek hem çevre dostu hem de ekonomik bir yaşam sunuyor. Bunun yanı sıra, entegre ev otomasyon sistemleri sayesinde sakinler, aydınlatmadan güvenliğe kadar tüm kontrolü mobil cihazları aracılığıyla sağlayabiliyor. Ayrıca, sosyal yaşam alanlarına önem veren Nobles Center, ortak çalışma alanları, yeşil alanlar ve teknoloji ile donatılmış spor merkezi ile sadece konut değil, yaşam ve topluluk oluşturmayı da hedefliyor. Bu akıllı ev projesi dijital dönüşüm alanında Türkiye’de örnek bir uygulama olarak sektördeki diğer projelere de ilham verecek” dedi.