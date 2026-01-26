AB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi

Avrupa Birliği Konseyi, üye ülke temsilcilerinin, Rusya'dan AB'ye boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının aşamalı olarak sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeyi resmen kabul ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, düzenleme ile Rusya'dan AB'ye boru hattı gazı ve LNG ithalatının kademeli biçimde yasaklanacağı belirtildi. Mevcut sözleşmelere bir geçiş dönemi sağlanacağına işaret edilen açıklamada, kademeli yaklaşımın fiyatlar ve piyasa üzerindeki etkiyi sınırlandıracağı ifade edildi.

Bunun, AB'nin Rus enerjisine olan bağımlılığını sona erdirme hedefine ulaşmada önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada, yeni kurallara uyulmaması halinde para cezası kesileceği bildirildi.

Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Öte yandan, söz konusu düzenlemeyi Slovakya ve Macaristan desteklemiyor.

Macaristan, düzenlemeye yönelik hukuki süreç başlatacağını ve dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacağını açıkladı.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde kullandığı doğal gazın yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik ediyordu. AB'nin Rusya'dan gaz tedarik oranı geçen yıl yüzde 13'e kadar geriledi.

PROTESTOLAR GELDİ

AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının gerçekleştirdiği ve söz konusu kararın alındığı Genel İşler Konseyi toplantısının yapıldığı bina önünde protesto düzenlendi.

Brüksel'deki AB Konseyi merkez binası önünde bir araya gelen bir grup Greenpeace üyesi, Avrupa'nın ABD ve Rusya'dan doğal gaz ithalatına bağımlılığına dikkati çeken bir protesto gerçekleştirdi.

Kırmızı tulumlar giyen göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir LNG tankeri üzerinde tasvir eden büyük bir şişme balon açtı. Protestocular, AB'nin hem Rusya'dan hem de ABD'den fosil yakıt almaması gerektiğine dikkati çekti.