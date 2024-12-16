AB'den Rusya'ya 15. yaptırım paketi! Rusya'nın gölge filosu da hedef alındı

16 Aralık 2024 17:04 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:10

AB, Rusya'ya karşı 15. kısıtlayıcı önlem paketini kabul etti. Konsey bugün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasadışı, sebepsiz ve haksız saldırı savaşını yürütme kabiliyetini daha da sınırlamayı amaçlayan 15. ekonomik ve bireysel kısıtlayıcı önlemler paketini yürürlüğe koydu. Bu önlemler, Putin'in gölge filosunu hedef alarak AB yaptırımlarının aşılmasını ve Rusya'nın askeri ve endüstriyel kompleksinin zayıflatılmasını hedefliyor.

AB​, Rusya​'ya karşı, Ukrayna​'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden eylemlerden sorumlu 54 kişi ve 30 tüzel kişiden oluşan 84 yeni listeleme paketi üzerinde anlaştı. AB bu yaptırım paketini, Rusya'nın savaş makinesini ve bu savaşı mümkün kılanları, Çin şirketleri de dahil, zayıflatma cevabının bir parçası olarak sundu.

AB, RUSYA'YA YÖNELİK 15. YAPTIRIM PAKETİNDE ANLAŞTI

AB öncelikle ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla taşınmasından sorumlu Rus savunma şirketlerini ve nakliye şirketlerini hedef aldı. Ayrıca, Rus ordusuna lojistik destek sağlayan önemli bir Rus sivil havayolu şirketi olan bir kimya tesisini de listeledi. İlk kez, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlık savaşını desteklemek için drone bileşenleri ve mikroelektronik bileşenleri tedarik eden çeşitli Çinli aktörlere tam teşekküllü yaptırımlar​ (seyahat yasağı, varlık dondurma, ekonomik kaynakların kullanılabilir hale getirilmesinin yasaklanması) uyguladı.

Bireyler açısından AB, Kiev'deki Okhmadyt Çocuk Hastanesi'ne düzenlenen saldırıdan sorumlu askeri birliğe, enerji sektöründeki önde gelen şirketlerin üst düzey yöneticilerine, çocukların sınır dışı edilmesi, propaganda ve dolandırıcılıktan sorumlu kişilere ve ayrıca iki üst düzey Kuzey Kore yetkilisine yaptırım uyguladı.

PUTİN​'İN GÖLGE FİLOSU HEDEFTE

Konsey, liman erişim yasağına ve deniz taşımacılığıyla ilgili geniş bir hizmet yelpazesinin sağlanması yasağına tabi olan 17 geminin listesine üçüncü ülkelerden gelen 52 gemiyi ekledi. Bu önlem, Putin'in petrol fiyat sınırlama mekanizmasını atlatan veya Rusya'nın enerji sektörünü destekleyen sözde "gölge filosu"nun parçası olan AB dışı tankerleri veya Rusya için askeri ekipman taşımaktan sorumlu gemileri veya çalınan Ukrayna tahılının taşınmasında yer alan gemileri hedef alıyor.

Açıklamada, "Bu önlemler, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gölge filosunu hedef alarak AB yaptırımlarının aşılmasını önlemek, Rusya'nın askeri ve endüstriyel kompleksini zayıflatmak için tasarlandı." ifadesi kullanıldı.