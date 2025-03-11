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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

ABD Başkanı Trump piyasayı çökertti: Yatırımcılar panikte

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği yeni gümrük vergileri ve yaklaşan ekonomik kriz korkusu borsaları altüst etti. Piyasalarda yaşanan sert düşüş yatırımcıları paniğe sürükledi. ABD borsası haftaya büyük kayıplarla başladı.

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ABD Başkanı Trump piyasayı çökertti: Yatırımcılar panikte
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 10:35

Daha önce Trump'ın vergilerde indirim ve ekonomik serbestlik politikalarına öncelik vereceğine inanan yatırımcılar, şimdi tam tersiyle karşı karşıya kaldı. Pazartesi günü başlayan satış dalgasıyla birlikte teknoloji hisseleri başta olmak üzere birçok büyük şirket ağır darbe aldı. Son iki yıldır yapay zekâ patlamasıyla yükselen dev teknoloji firmaları büyük kayıp yaşadı.

ABD'nin önemli endeksi S&P 500 yüzde 2,7 değer kaybederek Eylül ayından beri ilk kez 5 bin 600 puanın biraz üzerinde kapandı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 4 düşüş yaşayarak Eylül 2022'den bu yana en kötü gününü geçirdi.

"EKONOMİDE KISA VADAEDE SIKINTI OLABİLİR"

Daha önceki döneminde sık sık borsa başarısıyla övünen Trump, şimdi ekonomide kısa vadede sıkıntı yaşanabileceğini kabul ediyor. Fox News kanalına konuşan Trump, ekonominin büyük bir geçiş döneminde olduğunu söyledi ve durgunluk ihtimalini dışlamadı.

CFRA Research Baş Yatırım Stratejisti Sam Stovall, yaşanan düşüşü "yapay bir düzeltme" olarak nitelendirdi. Stovall, yatırımcıların artık Trump'ın vergi politikalarına değil, gümrük vergileri ve ticaret savaşlarının meydana getireceği riske odaklandığını belirtti. "Borsa yaşlanarak ölmez, korkudan ölür. Yatırımcılar şimdi en çok ekonomik krizden korkuyor," diye konuştu.

Altyapı Sermaye Danışmanlığı şirketinin CEO'su Jay Hatfield, yaşananların şaşırtıcı olmadığını söyledi. Hatfield'a göre piyasalar şu an gereğinden fazla tepki veriyor. ABD ekonomisinin zayıfladığını, bu nedenle Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi gerektiğini belirten Hatfield, "Piyasalar kriz bekliyor, ancak biz ekonominin tam bir resesyona gireceğini düşünmüyoruz," dedi.

Atlanta Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, ABD ekonomisinde bu çeyrekte yüzde 2,4 oranında küçülme bekleniyor. Şubat ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesini gören S&P 500, o tarihten bu yana yüzde 9 değer kaybederken, Nasdaq endeksindeki düşüş ise yüzde 13'e ulaştı.

Tesla yüzde 15 değer kaybıyla son yılların en sert düşüşünü yaşadı. Yapay zekâ çipleri üreten Nvidia’nın hisseleri ise yüzde 5 düştü.

YATIRIMCILAR SAĞLIK, ENERJİ VE TÜKETİCİ SEKTÖRÜNE YÖNELİYOR

Uzmanlar, yatırımcıların daha güvenli liman olarak görülen sağlık, enerji ve tüketici sektörüne yöneldiğini vurguladı. Aynı zamanda risksiz olarak görülen ABD Hazine tahvillerine talep arttı. Bu durum, piyasalarda yatırımcıların tamamen kaçmadığını, ancak güvenli alanlara geçiş yaptığını gösteriyor.

Jay Hatfield, kısa vadede piyasalarda hızlı bir toparlanma beklemediğini söyledi. Ancak borsadaki düşüşün kritik seviyeleri olan 5 bin 400 ila 5 bin 500 puan aralığında duracağını düşünüyor. Uzun vadede ise S&P 500 için hala 6 bin 600 puan hedefi devam ediyor.

Hatfield ayrıca, "Borsa şu anda 200 günlük ortalamanın altında işlem görüyor. Bu durum riskli," diyerek yatırımcıları uyardı.

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