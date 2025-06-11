ABD-Çin adımı umut verdi! Anlaşma sonrası piyasalarda hareketlilik

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşması ve ABD'de beklentilerden iyi gelen enflasyon verisinin ardından pozitif seyir izliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Çin ile önemli bir ticaret anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Trump, anlaşmanın hayata geçmesi için hem kendisinin hem de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nihai onayına ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu gelişme, iki ülke arasında uzun süredir devam eden ticaret geriliminin yumuşayabileceğine işaret ediyor.
Ekonomik cephede ise ABD’de mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. TÜFE, aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Bu durum, enflasyonist baskıların azaldığına yönelik sinyal olarak yorumlandı.
Hem ticaret anlaşması beklentileri hem de enflasyon verisinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı yeniden belirdi. ABD endeks vadeli kontratlarında ve Avrupa borsalarında pozitif bir seyir gözlendi.
AVRUPA CEPHESİNDE İSE:
Güvenli liman varlıklarında da hareketlilik dikkat çekti. Ons altın, yüzde 0,8’in üzerinde değer kazanarak yatırımcıların yeniden altına yöneldiğini gösterdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,49 seviyesinde sabit kalırken, dolar endeksi 99 düzeyinde yatay seyretti.
Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4’lük yükselişle 1,1470’e ulaştı.
Analistler, Çin ile varılan anlaşmanın küresel risk algısını azalttığını belirtti. Aynı zamanda enflasyonun öngörülerden düşük gelmesinin, ABD Merkez Bankası (Fed) nezdinde faiz indirimi ihtimallerini artırdığı ifade edildi. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde ekonomik verilerin ve merkez bankalarının sinyallerinin piyasalar için belirleyici olacağını vurguladı.