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Ekonomi
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 | İrem Çınar

ABD-Çin adımı umut verdi! Anlaşma sonrası piyasalarda hareketlilik

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşması ve ABD'de beklentilerden iyi gelen enflasyon verisinin ardından pozitif seyir izliyor.

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ABD-Çin adımı umut verdi! Anlaşma sonrası piyasalarda hareketlilik
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 17:33

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Çin ile önemli bir ticaret anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Trump, anlaşmanın hayata geçmesi için hem kendisinin hem de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nihai onayına ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu gelişme, iki ülke arasında uzun süredir devam eden ticaret geriliminin yumuşayabileceğine işaret ediyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ekonomik cephede ise ABD’de mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. TÜFE, aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Bu durum, enflasyonist baskıların azaldığına yönelik sinyal olarak yorumlandı.

ABD-Çin adımı umut verdi! Anlaşma sonrası piyasalarda hareketlilik

PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Hem ticaret anlaşması beklentileri hem de enflasyon verisinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı yeniden belirdi. ABD endeks vadeli kontratlarında ve Avrupa borsalarında pozitif bir seyir gözlendi.

  • Dow Jones vadelileri yüzde 0,3
  • S&P 500 vadelileri yüzde 0,4
  • Nasdaq 100 ise yüzde 0,5 oranında yükseldi.

AVRUPA CEPHESİNDE İSE:

  • FTSE 100 (İngiltere) yüzde 0,3
  • MIB (İtalya) yüzde 0,2
  • DAX (Almanya) yüzde 0,5
  • CAC 40 (Fransa) yüzde 0,1 oranında artış kaydetti.
ABD-Çin adımı umut verdi! Anlaşma sonrası piyasalarda hareketlilik

ALTIN VE EURO DEĞER KAZANDI

Güvenli liman varlıklarında da hareketlilik dikkat çekti. Ons altın, yüzde 0,8’in üzerinde değer kazanarak yatırımcıların yeniden altına yöneldiğini gösterdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,49 seviyesinde sabit kalırken, dolar endeksi 99 düzeyinde yatay seyretti.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4’lük yükselişle 1,1470’e ulaştı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIYOR

Analistler, Çin ile varılan anlaşmanın küresel risk algısını azalttığını belirtti. Aynı zamanda enflasyonun öngörülerden düşük gelmesinin, ABD Merkez Bankası (Fed) nezdinde faiz indirimi ihtimallerini artırdığı ifade edildi. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde ekonomik verilerin ve merkez bankalarının sinyallerinin piyasalar için belirleyici olacağını vurguladı.

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