ABD-Çin arasındaki faiz farkı sürecek

13 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:49

Barclays, Fed’in sınırlı faiz indirimi politikasının Çin yuanını baskı altında tutacağını öngörüyor. Çin Merkez Bankası ise ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atmaya hazırlanıyor, ancak küresel koşullar zorluk çıkarıyor.

ABD​ ile Çin​ arasındaki ekonomik rekabet sürüyor. Barclays​, ABD ve Çin arasındaki faiz farkını değerlendirdi.

BARCLAYS: ABD-ÇİN ARASINDAKİ FAİZ FARKI DEVAM EDECEK

Barclays, ABD ile Çin arasındaki faiz farkının süreceğini ve bu durumun Çin yuanını baskı altında tutacağını öngörüyor. Bankanın ekonomistlerine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) önümüzdeki dönemde yalnızca bir kez faiz indirimi yapacak. Bu durum, Çin’in ekonomik zorluklarını daha da artırabilir.

ÇİN MERKEZ BANKASI ZOR DURUMDA

Çin Merkez Bankası (PBOC), yuanın değer kaybı, hisse senetlerindeki düşüş ve tahvil getirilerindeki gerileme karşısında sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Barclays ekonomistleri, PBOC’nin son aylarda ekonomiyi canlandırmak ve deflasyon riskini önlemek için önemli adımlar attığını belirtiyor. Ancak kötüleşen yatırımcı güveni ve piyasadaki sert düşüşler, bankanın attığı adımları sınırlıyor.

GEVŞEME SİNYALLERİ

Aralık ayında, PBOC’nin “ılımlı gevşek” para politikasına geçişi, ileride daha fazla parasal genişleme yapılabileceğine işaret ediyor. Ancak Barclays, yuan​ üzerindeki baskılar nedeniyle Çin’in politika faizini düşürme ihtimalinin zayıfladığını düşünüyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN UYGUN ZAMAN BEKLENİYOR

Çin Merkez Bankası, faiz oranlarını ve bankaların zorunlu karşılık oranlarını “uygun bir zamanda” düşürmeyi planladığını açıkladı. Barclays’e göre, bu plan, ABD dolarının zayıf bir dönemine denk getirilmeye çalışılıyor.

ABD-ÇİN FAİZ FARKI SÜRÜYOR

Barclays’in ABD ekonomi ekibi, ABD ile Çin arasındaki faiz farkının uzun vadede korunacağını belirtiyor. Fed’in haziran ayında bir faiz indirimi yapabileceğini öngören banka, bu indirimin ABD ekonomisi üzerinde sınırlı bir etkisi olacağını ancak Çin yuanını baskı altında tutmaya devam edeceğini vurguluyor.