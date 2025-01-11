FED şoku kripto çöküş korkularını artırdı! Bitcoin fiyatı depreme hazırlanıyor

11 Ocak 2025 16:20 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 16:21

Bitcoin fiyatı ABD'deki güçlü istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri azaltması ve borsa piyasalarını sürüklemesinin ardından sert bir şekilde dalgalandı. Bitcoin'in hafta sonundaki oynaklığı, fiyatının 92.000 dolara doğru düşmesine ve ardından varlığın yaklaşık olarak haftanın ortasında sakinleşmesine neden olan 96.000 dolara kadar yükselmesine neden oldu. Altcoin'ler ise sıkıntılarını sürdürüyor. SOL, ADA ve AVAX günlük yüzde 4'lük düşüşler kaydetti.

Bu olursa Bitcoin coşar! Merkez Bankaları hazırlık yapıyor

Bu olursa Bitcoin coşar! Merkez Bankaları hazırlık yapıyor

Bitcoin​ fiyatı, bu hafta başında bitcoin fiyatında bir çöküş yaşanacağı yönündeki korkuların etkisiyle ivme kaybeden satış dalgasının yeniden başlamasıyla birlikte yaklaşık 92.000 dolara geriledi.

BİTCOİN FİYATI GERİLEDİ

Tesla​ milyarderi Elon Musk​, sürpriz bir Bitcoin fiyat​ uyarısı yayınlarken, kripto para yatırımcıları Fed'in faiz indirimi beklentilerindeki son değişikliklerin Bitcoin fiyatı için ne anlama geldiğini değerlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Birincil kripto para birimi için bu hafta tam anlamıyla oynak bir iniş çıkıştı. Pazartesi günü en son MicroStrategy satın alımından sonra oldukça umut verici bir şekilde parlayan kripto para bu yıl ilk kez 100.000 doları aştı ve Salı sabahı 102.000 doların üzerine çıkmaya devam etti. BTC o günün ilerleyen saatlerinde sert bir düşüş yaşadı ve Çarşamba günü 96.000 dolara düştü.

Bitcoin sonraki günlerde Perşembe günü 91.200 dolara düşmeye devam etti.

BOĞALAR MÜDAHALE ETTİ

Boğalar bu noktada müdahale etmeyi başardı ve BTC'yi 96.000 dolara iten birkaç büyük hareket yapıldı. Ancak, bitcoin o zamandan beri neredeyse iki bin dolar kaybetti ve şu anda 92.000 dolardan işlem görüyor.

Tokyo merkezli Bitbank'ın bitcoin ve kripto para piyasası analisti Yuya Hasegawa, e-posta yoluyla gönderdiği yorumlarda, "Bitcoin'in tekrar 92.000 doların altına düşme riski var. Bu durum bitcoin'in teknik hissiyatını kötüleştirebilir ve fiyat kaybını 80.000 dolara kadar uzatabilir." dedi.