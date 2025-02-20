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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

ABD devi iflas açıkladı! Ford'u bile geride bırakmıştı

Piyasa zorlukları ve zayıf talep, elektrikli ağır kamyonet ve kamyon üreticisi Nikola Corp'u iflasa sürükledi. Bir dönem piyasa değerinde sektörün devlerinden Ford'u bile geride bırakan şirket mali yardım bulamadığı için 11. maddeden iflas koruma başvurusunda bulundu.

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ABD devi iflas açıkladı! Ford'u bile geride bırakmıştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 11:34

ABD'li elektrikli kamyonet ve kamyon üreticisi Nikola iflas ediyor. 2020 yılında Ford'un piyasa değerini aşmasıyla dikkat çeken şirketin yüzde 95 oranında düşen hisselerini yeniden ayağa kaldıracak finansal kaynağı bulamayınca 11. madde kapsamında iflas koruması için başvuruda bulundu.

MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI

Nikola'nın şu anda elinde bulunan 47 milyon dolarlık nakti, şirketin yeniden yapılanma sürecinde ayakta kalmasını sağlayacak. Bu sebeple şirket yönetimi, iflas başvurusuyla ilgili yasal masrafları karşılamak için varlıklarını satma izni için mahkeme süreci başlattı.

ŞİRKET CEO'SU KONUŞTU

FOX Business'a göre CEO Steve Girsky, "Elektrikli araç sektöründeki diğer şirketler gibi, faaliyet gösterme yeteneğimizi etkileyen çeşitli piyasa ve makroekonomik faktörlerle karşı karşıya kaldık" dedi.

Nikola, iflastan kurtulmak için daha önceki girişimlerinde ek para toplamaya, bilançosunu iyileştirmeye, yükümlülükleri azaltmaya ve operasyonları sürdürmek için nakit tutmaya çalıştı. Ancak, çabalar EV üreticisini bu çıkmazdan kurtarmaya yetmedi.

5 YIL ÖNCESİNE İNANMAK ZOR

2020 yılında EV (Electric Vehicle) sektörü startup patlamasının zirvesindeyken, Nikola'nın hisse senedi piyasa değeri sektörün önemli oyuncularından Ford'u geçmişxi. Nikola, 2020'de 27 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

İFLAS KORUMA BAŞVURUSU NEDİR?
İflas koruma başvurusu veya ertelenmesi talebi, borca batık durumda bulunan bir şirketin iflasının ertelenebilmesi için mahkemeye yöneltilmesi gerekli olan bir beyandır. İflasın ertelenmesi talebi, niteliği gereği yapılması zorunlu değildir fakat iflasın ertelenebilmesi için zorunlu olan şekli şartlardan biridir.
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ETİKETLER
#iflas
#Ford
#elektrikli kamyon
#Ekonomi
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