ABD dış ticaret açığında 4 ayın en yüksek seviyesi!

06 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:07

ABD dış ticaret açığı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 azalışla 73,1 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 72,5 milyar dolar olması yönündeydi.

4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Ülkenin ihracatı haziranda yüzde 1,5 artışla 265,7 milyar dolara çıktı. Bu rakam 4 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. İthalatı da yüzde 0,6 artarak 339 milyar dolarla Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ÇİN İLE TİCARET AÇIĞI AZALDI

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde azalış kaydetti. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,7 azalarak 22,3 milyar dolara geriledi.

Ülke, mayısta dış ticaret fazlası verdiği Singapur'a karşı haziranda 400 milyon dolarlık açık verdi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Avrupa Birliği (18 milyar dolar), Meksika (13,7 milyar dolar), Vietnam (10,9 milyar dolar), Almanya (7,4 milyar dolar), Tayvan (6,4 milyar dolar), İrlanda (5,8 milyar dolar), Güney Kore (5,7 milyar dolar), Japonya (4,9 milyar dolar), Kanada (4,6 milyar dolar), Hindistan (3,7 milyar dolar), İtalya (3,1 milyar dolar), İsviçre (2,9 milyar dolar), Malezya (1,8 milyar dolar), Fransa (1,3 milyar dolar) ve İsrail (900 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği yerler ise Hollanda (4,8 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,6 milyar dolar), Hong Kong (2,1 milyar dolar), Avustralya (1,9 milyar dolar), Birleşik Krallık (900 milyon dolar), Brezilya (800 milyon dolar), Belçika (700 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) oldu.