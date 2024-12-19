ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

19 Aralık 2024 17:19 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:29

ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 3,1 oranında büyüme kaydetti ve güçlü performansıyla dikkat çekti.

ABD ekonomisinde üç alarm aynı anda çaldı: Resesyon, iflas ve işsizlik

ABD ekonomisinde üç alarm aynı anda çaldı: Resesyon, iflas ve işsizlik

ABD Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Temmuz-Eylül dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisinin nihai tahminlerini açıkladı. Buna göre, ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,1 büyüme kaydetti. Ekim ayında yayımlanan öncü tahminler ve Kasım ayında güncellenen ikinci tahminler, büyümenin yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyordu. Ancak son veriler, ekonominin bu dönemde daha güçlü bir performans sergilediğini ortaya koydu. 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3 büyüyen ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte bu ivmeyi korudu.

BÜYÜMEDE ETKİLİ FAKTÖRLER

Üçüncü çeyrekteki büyüme performansında tüketici harcamaları, ihracat, konut dışı sabit yatırımlar ve federal hükümet harcamalarındaki artışlar belirleyici oldu. GSYH verisi, ihracat ve tüketici harcamalarının yukarı yönlü revize edilmesiyle desteklenirken, özel envanter yatırımlarındaki düşüş büyümeyi sınırladı. Ayrıca, ithalat verileri yukarı yönlü revize edildi.

KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI FİYAT ENDEKSİ

Bu dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, beklentilere paralel olarak yüzde 1,5 oldu. Söz konusu endeks, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 seviyesinde artış kaydetmişti.

ÇEKİRDEK KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI

Gıda ve enerji harcamalarını dışarıda bırakan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 2,2 artış göstererek tahminlerin üzerinde geldi. Daha önceki tahminlerde bu artışın yüzde 2,1 olacağı öngörülmüştü. Çekirdek endeks, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 artış göstermişti. Son açıklanan veriler, ABD ekonomisinin iç talep ve dış ticaret destekli güçlü bir büyüme sergilediğini, ancak çekirdek harcamalardaki fiyat artışlarının yavaşladığını ortaya koyuyor.