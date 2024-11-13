ABD enflasyonundan umut var: Faiz indirimi beklentisi sürüyor

13 Kasım 2024 09:20 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:20

ABD Merkez Bankası’nın faiz oranları çeyrek puan düşürmesi sonrası gözler Ekim enflasyonuna çevrildi. Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), Çarşamba sabahı açıklanacak ve bu açıklama yeni faiz kararlarını etkileyebilir. ABD'de faiz indirimi beklentisi sürüyor.

ABD Merkez Bankası’nın geçen hafta faiz oranlarını çeyrek puan düşürmesinin ardından gözler Ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi. Çarşamba sabahı açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), ülkedeki enflasyon seyrini ve yeni faiz kararlarını etkileyebilir. Ekonomistlerin beklentisine göre, yıllık enflasyon yüzde 2,6 olarak gerçekleşecek. Bu oran, bir önceki aya göre hafif bir artışa işaret ediyor.

Ekonomistler, temel enflasyonun da yıllık bazda yüzde 3,3 seviyesinde sabit kalacağını öngörüyor. Bu hesaplama, dalgalanmalardan etkilenmemesi için gıda ve enerji fiyatları çıkarılarak yapılıyor. Yıllık bazda yüzde 3,3 olan temel enflasyon, özellikle konut ve sağlık sigortası gibi hizmetlerdeki fiyat artışlarının etkisiyle direnç gösteriyor.

FAİZ İNDİRİMİ TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, son faiz indirimi sonrası yaptığı açıklamada, yeni yönetim politikalarından bağımsız olarak kendi hedeflerine odaklanacaklarını belirtti. Powell, "Seçimlerin yakın dönemde para politikamız üzerinde bir etkisi olmayacak" diyerek politik değişikliklerin ekonomiyi nasıl etkileyeceğine dair net bir öngörüye sahip olmadıklarını ifade etti. Ekonomistler ise Biden yönetimi sonrası başkanlık görevine gelecek olan Donald Trump’ın yüksek ithalat vergileri, şirketlere yönelik vergi indirimleri ve göç kısıtlamaları gibi politikalarının enflasyonu artırabileceği uyarısında bulunuyor.

ARALIK AYINDA YENİ BİR FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Faiz oranlarına dair beklentiler de giderek şekilleniyor. Fed’in Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair ihtimal, piyasa verilerine göre yüzde 65 olarak öne çıkıyor. Bu oran geçen hafta yüzde 78 seviyesindeydi. Yine de ekonomistler, enflasyonun kontrol altına alınmasının uzun bir süreç olduğunu ve faiz kararlarının zorlu bir süreç gerektirdiğini belirtiyor.

Bank of America ekonomistleri, “Ekonomik göstergeler enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu gösterse de politika değişiklikleri beklentiyi yukarı yönlü baskılayabilir” diyerek risklere dikkat çekiyor.