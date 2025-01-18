ABD Hazine'nin borç tavanına ulaşılmasını önlemek için harekete geçti! Borç uçurumu öncesi olağanüstü önlemler alınacak

18 Ocak 2025 13:59 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:07

ABD borç uçurumuna yaklaşırken Hazine olağanüstü önlemler almaya başlayacak. Borç tavanının ihlali, Trump ve Kongre'nin mali açıdan felaketle sonuçlanacak bir temerrüdü önlemek için ne kadar süre harekete geçmesi gerektiğinin resmen başlangıcı olacak.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine'nin borç tavanına ulaşılmasını önlemek için 21 Ocak'ta olağanüstü önlemler kullanacak. Yellen , 21 Ocak'ta Kongre​ liderlerine Cuma öğleden sonra gönderdiği mektupta, kurumunun ülkenin borç tavanına ulaşmasını önlemeyi amaçlayan "olağanüstü önlemler" veya özel muhasebe manevraları almaya başlayacağını söyledi.

ABD'DEN BORÇ UÇURUMU ÖNCESİ ÖNLEMLER

Hazine Bakanı Janet Yellen, federal hükümetin Salı günü Kongre tarafından belirlenen borç limitine ulaşacağını söyledi. bu durum Hazine Bakanlığı'nı bir temerrüdü önlemek için olağanüstü adımlar atmaya yöneltti.

Yellen, Cuma günü Kongre liderlerine yazdığı mektupta, Hazine Bakanlığı'nın 21 Ocak'ta, yani seçilmiş Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasından bir gün sonra, temerrüde düşmemek için özel muhasebe manevralarını kullanmaya başlayacağını ifade etti.

Şimdi, kurum Salı gününden itibaren para açığını telafi etmek için Devlet Memurluğu Emeklilik ve Engellilik Fonu ve Posta Hizmetleri Emekli Sağlık Yardımları Fonu dahil olmak üzere belirli hesaplara ödeme yapmayı bırakacak.

Bu hamle, Başkan seçilen Donald Trump'ın Pazartesi günü Beyaz Saray'ın ve federal kurumların kontrolünü Başkan Joe Biden'dan devraldığı yönetimler değişimi sırasında gerçekleşecek.

Bazı dış tahminler, hükümetin yükümlülüklerini karşılayacak nakit parasının biteceği X tarihinin yaz aylarından önce gerçekleşmeyeceğini öngördü.

Trump Aralık ayında, Biden'ın gözetimi altında Kongre'nin borç tavanını yükseltmesini veya hatta tamamen kaldırmasını sağlamaya çalıştı ancak başarısız oldu. Ancak çoğunluğu katı mali muhafazakarlardan oluşan 38 GOP milletvekili, Trump'ın istediği borç tavanı uzantısını içeren bir harcama tasarısını engellemek için çoğu Demokratla bir araya geldi.

Trump'ın Hazine Bakanlığı'na aday gösterdiği Scott Bessent, perşembe günü yapılan onay oturumunda, Trump'ın istemesi halinde borç limitini tamamen kaldırmak için Kongre ile birlikte çalışacağını söyledi.

Borç limiti 2 Ocak'ta 36,1 trilyon dolara yeniden getirildi. Borçlanma üzerindeki yasal sınır, Kongre'nin o zamanki Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile Başkan Joe Biden arasında varılan iki partili bir anlaşmayı geçirdiği Haziran 2023'ten bu yana askıya alınmıştı.