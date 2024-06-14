ABD ile ortak karar: Terör örgütüyle irtibatlı 3 kişinin mal varlığı durduruldu

14 Haziran 2024 17:51 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:52

Hazine ve Maliye Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri ile eşzamanlı alanın mal varlığını durdurma kararını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelenin önemli bir boyutunu terörizmin finansmanı ile mücadele oluşturmaktadır. Ülkemiz bu kapsamdaki faaliyetlerini aralıksız devam ettirerek terör örgütlerinin finans kaynaklarını bir bir kurutmaktadır. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan mal varlığı dondurma kararları terör örgütlerinin finansal kaynaklara erişiminin engellenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda; Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya 14.06.2024 tarihli Resmi Gazetenin 32576 mükerrer sayısında yayımlanan kararı ile DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olarak finansman ve lojistik faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen 3 şahsın mal varlıkları dondurulmuştur. Söz konusu karar, yürütülen ortak çalışmaların neticesinde Amerika Birleşik Devletleri ile eşzamanlı olarak alınmıştır.