01 May 2024 21:04 - Güncelleme : 01 May 2024 21:49
ABD Merkez Bankası'ndan (FED) faiz kararı
Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı aldı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. FED, faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
POWELL'DEN DEĞERLENDİRME
FED Başkanı Powell, yaptığı değerlendirmede, "Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir" dedi.
FED KARARI SONRASI GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE OLDU?
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü açıklanan FED faiz kararı sorası altın fiyatları şu fiyatlardan işlem görüyor:
Gram altın
Alış: 2.402,12
Satış:2.402,54
Çeyrek altın
Alış: 3.931,00
Satış: 4.011,00
Yarım altın
Alış: 7.885,00
Satış: 8.046,00
Cumhuriyet altını
Alış: 15.698,00
Satış: 15.982,00
Kaynak: tgrthaber.com