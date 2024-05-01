Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika! MSB kahreden haberi duyurdu! 1 askerimiz yıldırım düşmesi sonrası şehit oldu 
01 May 2024 20:56 - Güncelleme : 01 May 2024 21:31

Son dakika! MSB kahreden haberi duyurdu! 1 askerimiz yıldırım düşmesi sonrası şehit oldu 

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziiye yıldırım düşmesi sonucu P.Uzm.Çvş. Sait Toktaş'ın şehit düştüğünü açıkladı.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevzilere düşen yıldırım sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit oldu.

Bakanlık, yaşanan talihsiz olayın ardından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Sait TOKTAŞ şehit olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Şehit P.Uzm.Çvş. Sait Toktaş'ın, görevi başında yaşanan bu doğal afet sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. 

Son dakika! MSB kahreden haberi duyurdu! 1 askerimiz yıldırım düşmesi sonrası şehit oldu  - 1. Resim

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...