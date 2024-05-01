Son dakika! MSB kahreden haberi duyurdu! 1 askerimiz yıldırım düşmesi sonrası şehit oldu 

01 May 2024 20:56 - Güncelleme : 01 May 2024 21:31

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevzilere düşen yıldırım sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit oldu.

Bakanlık, yaşanan talihsiz olayın ardından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Sait TOKTAŞ şehit olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Şehit P.Uzm.Çvş. Sait Toktaş'ın, görevi başında yaşanan bu doğal afet sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."