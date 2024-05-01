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01 May 2024 15:57 - Güncelleme : 01 May 2024 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan şehit askerlerin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailesine başsağlığı mesajı - 1. Resim

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda geçirdiği kazada yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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