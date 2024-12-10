ABD para politikasında büyük değişim yaşanacak: Bitcoin’ini kimse tutamaz

10 Aralık 2024 08:59 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:00

Bitcoin’in yükselişi, ABD para politikasında tarihi bir değişimi tetikleyebilir. 1 milyon Bitcoin’lik stratejik rezerv planı konuşulurken, uzmanlar doların yerini dijital varlıkların alabileceğini tartışıyor.

Son dönemde Bitcoin​, 100 bin dolar​ seviyesini aşarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak bu seviyenin altında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar için karmaşık bir tablo oluşturuyor. Strike CEO’su Jack Mallers’a göre, önümüzdeki 12-36 ay içinde ABD para politikasında büyük değişiklikler bekleniyor. Mallers, bu sürecin yatırımcılar için kritik bir dönüm noktası olacağını belirtiyor.

BİTCOİN, ALTINA RAKİP OLABİLİR Mİ?

Mallers, Kitco News’e verdiği röportajda, Wyoming Senatörü Cynthia Lummis’in tartışmalı Bitcoin planına dikkat çekiyor. Bu plana göre, ABD, altın​ rezervlerinin bir kısmını Bitcoin’e çevirmeyi düşünüyor. 20 yıl boyunca toplam 1 milyon Bitcoin alınması hedefleniyor. Bu, dünya genelindeki toplam Bitcoin arzının yaklaşık %5’ine denk geliyor.

Mallers, böyle bir adımın 1971 yılında Richard Nixon’ın altın standardını kaldırmasından bu yana en büyük ekonomik karar olacağını savunuyor. Ona göre bu, sınırsız para basma politikasından vazgeçilip, sınırlı ve teknolojik bir varlığa geçişin işareti olabilir.

“Bu sadece bir koruma mekanizması değil,” diyor Mallers. “Bu adım iş dünyasını, işçileri ve enerji sektörünü desteklerken, mevcut ekonomik sorunları kabul ettiğimizi ve çözüm üretmeye başladığımızı gösteriyor.”

BİTCOİN'İN YÜKSELİŞİ

ABD’nin 36 trilyon doları aşan borç yükü ve Bitcoin’in giderek altına alternatif olarak kabul edilmesi, bu tartışmayı daha da önemli hale getiriyor. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell da Bitcoin’in büyüyen rolünü göz ardı etmiyor. Bitcoin’in toplam piyasa değeri şu anda yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Bu, birçok ülkenin ulusal para biriminden daha büyük bir değere sahip olduğunu gösteriyor.

Mallers, Bitcoin’in cazibesini şu sözlerle açıklıyor: “Bir şey herkes tarafından istenirse, örneğin iPhone veya hamburger, üreticiler daha fazlasını yapabilir. Ama Bitcoin için bu mümkün değil. Bu yüzden değeri sürekli artıyor.”

KÜRESEL BİR YARIŞ MI BAŞLIYOR?

Mallers, ABD’nin Bitcoin alımlarına önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayabileceğini öngörüyor. Böyle bir adım, dünya genelinde hükümetler arasında Bitcoin’e sahip olma yarışı başlatabilir. “Diğer ülkeler ABD’yi bu konuda geçmeye çalışıyor mu?” diye soran Mallers, uluslararası bir rekabetin fitilinin ateşlenebileceğini ima ediyor.

Mallers ayrıca, Bitcoin’in 2025 yılında 250 bin ila 1 milyon dolar arasında bir değere ulaşabileceğini tahmin ediyor. Ona göre, geleneksel para birimlerinin değer kaybettiği bir dönemde, Bitcoin giderek çözüm olarak öne çıkıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK MESAJLAR

Mallers, yatırımcılara ABD dolarından uzaklaşmalarını öneriyor. Mallers’ın bu görüşleri, ABD ekonomisinin geleceği ve Bitcoin’in küresel rolü hakkında önemli ipuçları veriyor. Bitcoin’in fiyat hareketleri ve stratejik rezerv planı, önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisinde büyük yankılar oluşturabilir.