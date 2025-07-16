ABD sarsıldı: Hisseler çakıldı, kripto kan kaybetti

ABD’de haziran ayı enflasyon rakamlarının beklenenden hızlı yükselmesi, Wall Street'te moralleri bozdu. Tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 arttı. Bu oran mayıstaki %2,4’ün üzerinde. Ekonomistlerin tahminleriyle uyumlu gelse de, veriler piyasalarda endişye neden oldu. S&P 500 Endeksi %0,4 düşerken, Dow Jones %1’e yakın değer kaybetti.
Yatırımcıların temkinli tavrı, 1 Ağustos’ta devreye girecek yeni ve daha sert gümrük tarifeleriyle daha da belirginleşti. Başkan Trump’ın nisan ayında duyurduğu ticaret planlarının etkileri hâlâ sürerken, tüketici ürünlerine yansıyan maliyet artışları enflasyonu tetikliyor. Piyasalar ise şimdilik bekle-gör modunda.
Fed Başkanı Jerome Powell, Trump’ın tarifelerinin enflasyonu olumsuz etkileyebileceğini açıklamıştı. Bu yorum Trump cephesinde pek hoş karşılanmadı. Öte yandan, haziran enflasyonundaki bu yükseliş, faiz indirimi beklentilerini de zora sokabilir.
Bankacılık sektöründe ise karmaşık bir tablo var. Beklentilerin üzerinde gelen bilançolara rağmen JPMorgan ve Wells Fargo’nun hisseleri geriledi. Teknoloji tarafında ise Nvidia dikkat çekti. Çin’e yönelik işlemci satışlarının yeniden başlayabileceği söylentisiyle şirket hisselerinde artış yaşandı.
JPMorgan’dan Jacon Manoukian ise piyasalardaki karamsarlığı abartılı buluyor. “Amerika’yı Sat” temalı işlemlerin kısa vadeli bir bakış açısının ürünü olduğunu söyleyen Manoukian, ABD ekonomisinin uzun vadeli gücünü koruduğunu vurguladı.
Düşüş yalnızca borsalarda değil, dijital varlıklarda da hissedildi. Bitcoin yaklaşık %2,9 değer kaybederek 120 bin doların altına indi. Sabit coin şirketi Circle’ın hisseleri ise %4,6 düştü.