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 | İrem Çınar

ABD sarsıldı: Hisseler çakıldı, kripto kan kaybetti

Haziranda hızlanan enflasyon, ABD borsalarında düşüşe neden oldu. 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yeni gümrük tarifeleri yatırımcıları bekle-gör moduna soktu. Hisseler geriledi, kripto paralar değer kaybetti.

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ABD sarsıldı: Hisseler çakıldı, kripto kan kaybetti
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:25

ABD’de haziran ayı rakamlarının beklenenden hızlı yükselmesi, Wall Street'te moralleri bozdu. Tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 arttı. Bu oran mayıstaki %2,4’ün üzerinde. Ekonomistlerin tahminleriyle uyumlu gelse de, veriler piyasalarda endişye neden oldu. S&P 500 Endeksi %0,4 düşerken, Dow Jones %1’e yakın değer kaybetti.

1 AĞUSTOS ENDİŞESİ

Yatırımcıların temkinli tavrı, 1 Ağustos’ta devreye girecek yeni ve daha sert gümrük tarifeleriyle daha da belirginleşti. Başkan Trump’ın nisan ayında duyurduğu ticaret planlarının etkileri hâlâ sürerken, tüketici ürünlerine yansıyan maliyet artışları enflasyonu tetikliyor. Piyasalar ise şimdilik bekle-gör modunda.

ABD sarsıldı: Hisseler çakıldı, kripto kan kaybetti

POWELL UYARDI, TRUMP HOŞLANMADI

Başkanı Jerome Powell, Trump’ın tarifelerinin enflasyonu olumsuz etkileyebileceğini açıklamıştı. Bu yorum Trump cephesinde pek hoş karşılanmadı. Öte yandan, haziran enflasyonundaki bu yükseliş, beklentilerini de zora sokabilir.

BİLANÇO İYİ, HİSSELER DÜŞÜŞTE

Bankacılık sektöründe ise karmaşık bir tablo var. Beklentilerin üzerinde gelen bilançolara rağmen JPMorgan ve Wells Fargo’nun hisseleri geriledi. Teknoloji tarafında ise Nvidia dikkat çekti. Çin’e yönelik işlemci satışlarının yeniden başlayabileceği söylentisiyle şirket hisselerinde artış yaşandı.

ABD sarsıldı: Hisseler çakıldı, kripto kan kaybetti

“AMERİKA’YI SAT” DİYENLERE KARŞI

JPMorgan’dan Jacon Manoukian ise piyasalardaki karamsarlığı abartılı buluyor. “Amerika’yı Sat” temalı işlemlerin kısa vadeli bir bakış açısının ürünü olduğunu söyleyen Manoukian, ABD ekonomisinin uzun vadeli gücünü koruduğunu vurguladı.

KRİPTOLAR DA KAN KAYBETTİ

Düşüş yalnızca borsalarda değil, dijital varlıklarda da hissedildi. Bitcoin yaklaşık %2,9 değer kaybederek 120 bin doların altına indi. Sabit coin şirketi Circle’ın hisseleri ise %4,6 düştü.

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