ABD seçimleri TL’yi nasıl etkiler? ING'den dikkat çeken yorum

05 Kasım 2024 17:19 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 17:19

TÜİK'in geçtiğimiz gün merakla beklenen enflasyon rakamlarını paylaştı. Verilerin açıklanmasının ardından ING, Türkiye’ye ilişkin hazırladığı değerlendirme raporunda, ABD seçimlerinin Tük lirası üzerindeki etkisine yönelik önemli bilgilere yer verdi.

ING, Türkiye'deki son enflasyon​ verilerine ilişkin hazırladığı değerlendirme raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​'nın (TCMB) aralık ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentisini koruduğunu ifade etti.

ABD SEÇİMLERİNİN TL ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Raporda, enflasyondaki gerileme hızının yavaş olmasının, TCMB'nin faiz indirimleri konusunda baskı altında kalabileceği anlamına geldiği belirtildi. ING ayrıca, TCMB Başkanı Karahan'ın cuma günü açıklayacağı enflasyon raporunun, bu konuda daha fazla bilgi sunabileceğin e vurgu yaptı.

Türk Lirası (TL) gidişatına dair değerlendirmelerde bulunan ING, ABD seçimlerinden sonra TL’de kayda değer bir değişiklik beklemediklerini belirtti. Faiz indirimi​ beklentilerine dair piyasalarda oluşan fiyatlamaların ise yavaş yavaş bu yılın sonundan gelecek yıla kaydığını ifade etti. Enflasyondaki yukarı yönlü sürprizler ve faiz indirimi beklentilerindeki ertelemelere rağmen ING'ye göre yatırımcılar için faiz indirimlerinin masada kalacağı bir döneme girildiği ifade edildi.