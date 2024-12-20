ABD siyasetinin yeni patronu! Elon Musk servetinden daha güçlü hale geldi

20 Aralık 2024 14:29 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:36

Elon Musk, sosyal medyadaki gücünü kullanarak ABD'de bütçe krizine damga vurdu. Musk'ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisi büyüyor: "Elon Musk Başkanlığı'na hoş geldiniz" yorumları gündeme oturdu.

Elon Musk, Donald Trump’ın başkanlığına seçilmesinden sonra ilk büyük hamlesini yaptı ve bütçe anlaşmasını aniden durdurdu. Dünyanın en zengin adamı, X platformunda sürekli paylaşımlar yaparak Cumhuriyetçi Parti’yi uyardı ve bazı isimlere başkanlık yarışlarında rakip çıkarmakla tehdit etti.

Musk’ın sosyal medya üzerindeki baskı kampanyası, Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından hazırlanan iki partili bütçe önerisinin iptaline yol açtı. Bu bütçe tasarısı, hükümetin kısmi kapanmasını engellemeyi amaçlayan geçici bir çözüm sunuyordu. Ancak Musk’ın açıklamalarının ardından Washington’da büyük bir telaş yaşandı.

“TRUMP BAŞKAN YARDIMCISI GİBİ…”

Trump, bu gelişmelerin ardından önce Johnson’a güvenip güvenmediğini söylemekte zorlandı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Trump, yeni hükümet finansmanı planını açıklayarak Johnson ve diğer Meclis liderlerini övdü. Demokratlar ise Trump’ın rolünü küçümseyerek, onu adeta başkan yardımcısı olarak görmeye başladılar.

ELON MUSK BAŞKANLIĞI

Kaliforniya’dan Demokrat Temsilci Robert Garcia, “Hoş geldiniz Elon Musk Başkanlığı’na” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu gelişmeler, Musk’ın politik bir güç olarak yükseldiğini gözler önüne serdi. Musk, sadece X platformunun sahibi değil, aynı zamanda Tesla ve SpaceX’in CEO’su olarak da büyük bir etkiye sahip.

Chris Pack, eski Cumhuriyetçi Kongre Komitesi iletişim direktörü, Musk’ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisini kabul etti. Ancak, Musk’ın tehditlerinin Cumhuriyetçi Parti için tehlikeli olabileceğini belirtti. Pack, "Birkaç Cumhuriyetçi ismin primarilerde kaybetmesi, bu bölgeleri Demokratlara kaptırmak anlamına gelir," dedi.

Musk, başkanlık seçimlerinde Trump’a destek olmak için yaklaşık 250 milyon dolar harcamıştı. 2026’daki seçimlerde, Trump’ın politikalarına ve atamalarına karşı çıkan Cumhuriyetçi vekillere karşı primari rakipler destekleme tehdidini yineledi. Geçtiğimiz Çarşamba günü, "Bu büyük harcama yasağına oy veren her Temsilci veya Senatör, iki yıl içinde seçimde kaybetmeli!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Musk, yalnız değildi. Bioteknoloji girişimcisi ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı Vivek Ramaswamy, Musk ile birlikte, hükümetin verimliliğini artırmayı amaçlayan yeni departmanı yönetiyor. Ramaswamy ve Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr., aynı şekilde bu yasa tasarısına karşı çıktılar.

Musk, zaman zaman rolünü küçümseyerek, "Ben sadece halkın dikkatini çekebilirim, eğer isterlerse desteklerini duyurabilirler," dedi. Trump ise Musk’a, "Eğer benimle aynı fikirdeysen, bir açıklama yapabilirsin" şeklinde yönlendirme yapmıştı.

Bazı Cumhuriyetçi isimler, Musk’ın sosyal medya paylaşımlarından sonra ona teşekkür ederek, "Halkın sesi duyuldu. Bugün Amerika için iyi bir gündü," ifadelerini kullandılar.

Perşembe günü, yeni bütçe planı oylamaya sunulmadan önce Musk, başarılı olduğunu belirterek, öldürdüğü orijinal bütçe tasarısı ile yeni tasarının karşılaştırıldığı bir fotoğraf paylaştı. "Bu, sesinizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor," diye yazdı. "Ve @realDonaldTrump gibi bir başkanınız varsa, sesiniz nihayet duyuluyor." Phoenix’teki AmericaFest etkinliğinde ise, konservatif aktivistler Musk’ı övdü ve Johnson’ı yerine Musk’ın geçmesini önerdiler. Konuşmacı Jack Posobiec, "Mike Johnson hala Meclis Başkanı olmalı mı?" sorusunu sordu ve kalabalık hep bir ağızdan "Hayır!" diye bağırdı. Ardından, "Elon Musk Meclis Başkanı olmalı mı?" diye soruldu ve kalabalık büyük bir coşku ile alkışladı.