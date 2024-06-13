ABD ÜFE mayısta sert düştü! Üretici enflasyonu beklentinin altında geldi
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
13 Haziran 2024 17:35 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:34
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mayıs’ta aylık bazda yüzde 0,2 gerileyerek beklentilerin altında geldi. Mayıs ayı ÜFE'sindeki düşüşün yaklaşık yüzde 60'ı benzin maliyetlerinden kaynaklandı.
ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin ÜFE verilerini duyurdu.
ABD’de ÜFE sert düştü. ÜFE, Mayıs’ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 geriledi. Mayıs ayı ÜFE'sindeki düşüşün yaklaşık yüzde 60'ı benzin maliyetlerinden kaynaklandı.
Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 artacağı yönündeydi.
ABD ÜFE'DE EN SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mayıs’ta aylık bazda yüzde 0,2 gerileyerek beklentilerin altında geldi.
ÜFE Nisan ayında yüzde 0,5'lik artış göstermişti.
Üretici fiyatlarında yıllık bazda ise Mayıs’ta yüzde 2,2 arttı.
Piyasa beklentileri Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 2,5 artacağı yönündeydi.
ÜFE, Nisan’da yıllık bazda yüzde 2,2 artmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com