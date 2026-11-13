ABD ÜFE rakamları açıklandı! ÜFE artarsa altın düşer mi, artar mı?

ABD'de ekim ayına ilişkin üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri açıklandı. Buna göre üretici fiyatları, ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Böylece aylık ÜFE, beklentilerin altında kaldı. Bir önceki ay ise üretici fiyatlarında yüzde 1,4'lük artış kaydedilmişti.

Yıllık bazda üretici enflasyonu yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e yükseldi. Ekonomistlerin yıllık ÜFE beklentisi yüzde 6,6 seviyesindeydi. Açıklanan rakam, beklentinin bir miktar altında gerçekleşti.

ABD ÜFE RAKAMLARI NE OLDU?

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek ÜFE, ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Bu oran piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti. Çekirdek üretici fiyatlarında eylül ayında yüzde 0,8 artış görülmüştü.

Yıllık çekirdek ÜFE ise yüzde 5 seviyesinde sabit kaldı. Böylece çekirdek üretici enflasyonu hem piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti hem de önceki aya göre değişim göstermedi.

Veriler, üretici fiyatlarındaki aylık artış hızının yavaşladığına işaret ederken yıllık enflasyondaki yükselişin sürdüğünü ortaya koydu. Bu görünüm, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası ve faiz kararları açısından önem taşıyor.

ABD ÜFE RAKAMLARI ALTINI NASIL ETKİLER?

ABD'de açıklanan ÜFE verileri, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabilecek önemli ekonomik göstergeler arasında bulunuyor. Üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalması, enflasyonist baskıların hafifleyebileceği yönündeki değerlendirmeleri destekleyebilir. Bu durum, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirmesi halinde altın fiyatları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Faiz indirimi beklentilerinin artması, doların ve ABD tahvil getirilerinin zayıflamasına yol açabilir. Faiz getirisi olmayan altının alternatif maliyetinin düşmesi de değerli metalin yatırımcılar açısından cazibesini artırabilir.

Bununla birlikte yıllık ÜFE'nin yüzde 6,5'e yükselmesi, enflasyonun tamamen kontrol altına alınmadığına yönelik endişeleri canlı tutuyor. Bu nedenle açıklanan verilerin altın üzerinde tek yönlü ve kesin bir etki yaratması beklenmemeli. Piyasaların Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri, dolar endeksi ve ABD tahvil getirileri de altının seyrinde belirleyici olacak.

Altın düşer mi, artar mı?

Ekim ayı ABD ÜFE verilerinin aylık bazda beklentilerin altında kalması, ilk etapta altın fiyatlarını destekleyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Özellikle enflasyon baskılarının hafiflediği ve Fed'in faiz indirimlerine daha yakın olduğu yönündeki beklentilerin güçlenmesi, altına talebi artırabilir.

Ancak yıllık üretici enflasyonunun yükselmesi ve çekirdek ÜFE'nin yüzde 5 seviyesinde kalması, Fed'in temkinli para politikasını sürdürme ihtimalini gündemde tutuyor. Faiz indirimlerinin ötelenmesi veya doların güç kazanması durumunda ise altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabilir.

Bu nedenle ABD ÜFE verileri tek başına altının yükseleceği ya da düşeceği anlamına gelmiyor. Altının yönü, açıklanan verilerin ardından dolar ve tahvil piyasalarında oluşacak tepki ile Fed'in gelecek döneme ilişkin faiz beklentilerine bağlı olacak. Yatırımcıların ABD'den gelecek diğer enflasyon ve istihdam verilerini de takip etmesi önem taşıyor.

ABD ÜFE verisi altını etkiler mi?

ABD ÜFE verileri, enflasyon beklentileri ve Fed'in faiz politikası üzerindeki etkisi nedeniyle altın fiyatlarını etkileyebilir. Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, faiz indirimi beklentilerini destekleyerek altın fiyatlarına olumlu yansıyabilir.

ABD'de ekim ayı ÜFE beklentilerin altında mı kaldı?

ABD'de aylık ÜFE ekim ayında yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0,4 artış yönündeydi. Yıllık ÜFE ise yüzde 6,5 olarak açıklandı.

ABD ÜFE verilerinin ardından altın yükselir mi?

Aylık ÜFE'nin beklentilerin altında kalması altın için destekleyici bir gelişme olabilir. Ancak yıllık enflasyonun yükselmesi, doların seyri ve Fed'in faiz politikası gibi faktörler altının yönünü belirlemeye devam edecek.