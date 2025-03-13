ABD üretici enflasyonu belli oldu

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda değişmedi. Yıllık bazda yüzde 3,2 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. ABD'de dün açıklanan tüketici fiyatları da yüzde 2,8 ile tahminlerin altında yükselmişti.

ABD'DE ÜRETİCİ ENFLASYONU AÇIKLANDI

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda değişmedi. Yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti. Piyasanın genel beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,3 artış gerçekleşmesi yönündeydi. Çekirdek göstergeler de aylık ve yıllık bazda tahminlerin altında kaldı. Çekirdek ÜFE aylık bazda yüzde 0,1 düşüş gösterirken, yıllık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti.