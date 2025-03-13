Emekli bayram ikramiyesi zammı Meclis'te görüşülmeye başlandı

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesiyle doğum yardımı düzenlemelerini içeren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Öte yandan toplantı öncesinde CHP milletvekilleri, sıralarına emekli bayram ikramiyesine yönelik eleştiriler içeren dövizler bıraktı. Bazı CHP milletvekilleri, emekli bayram ikramiyesi tutarına tepki gösterdi.
Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenleme TBMM'de görüşülmeye başlandı. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda.
Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkarılacak. Ayrıca doğum yardımı düzenlemesi ile çocuk sayısına orantılı teşvik edici destek sağlanacak. Bu düzenleme, Türkiye’nin doğurganlık oranını artırmayı hedefliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporculara yönelik giderler için düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, bazı meslek mensuplarına disiplin cezaları uygulanacak.
Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin denetim raporlarının sunulması süreçleri yeniden düzenlenecek. Kasım ayında hazırlanan raporlar, aralık ayında TBMM’ye sunulacak ve ocak ayında görüşülecek.
Yabancı plakalı araçların otoyollardan ücretsiz geçiş yapmalarına son verilecek. Ülkeyi terk etmeden önce geçiş ücretleri ve cezalar gümrüklerde tahsil edilecek.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeline prim ödemesi getirilerek Eurocontrol’den döviz girişi sağlanacak ve personel maliyetleri azaltılacak.
Doğum yardımları artırılacak ve ailelerin mali yükü hafifletilecek. Çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanacak.