Emekli bayram ikramiyesi zammı Meclis'te görüşülmeye başlandı

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesiyle doğum yardımı düzenlemelerini içeren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Öte yandan toplantı öncesinde CHP milletvekilleri, sıralarına emekli bayram ikramiyesine yönelik eleştiriler içeren dövizler bıraktı. Bazı CHP milletvekilleri, emekli bayram ikramiyesi tutarına tepki gösterdi.

Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenleme TBMM'de görüşülmeye başlandı. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ MECLİS'TE

Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkarılacak. Ayrıca doğum yardımı düzenlemesi ile çocuk sayısına orantılı teşvik edici destek sağlanacak. Bu düzenleme, Türkiye’nin doğurganlık oranını artırmayı hedefliyor.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU DÜZENLEMELERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporculara yönelik giderler için düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, bazı meslek mensuplarına disiplin cezaları uygulanacak.

TÜRKİYE VARLIK FONU VE DENETİM DÜZENLEMELERİ

Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin denetim raporlarının sunulması süreçleri yeniden düzenlenecek. Kasım ayında hazırlanan raporlar, aralık ayında TBMM’ye sunulacak ve ocak ayında görüşülecek.

YABANCI PLAKALI ARAÇLAR VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Yabancı plakalı araçların otoyollardan ücretsiz geçiş yapmalarına son verilecek. Ülkeyi terk etmeden önce geçiş ücretleri ve cezalar gümrüklerde tahsil edilecek.

HAVALİMANI İŞLETMELERİ VE PERSONEL DÜZENLEMELERİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeline prim ödemesi getirilerek Eurocontrol’den döviz girişi sağlanacak ve personel maliyetleri azaltılacak.

DOĞUM YARDIMI SİSTEMİ VE AİLE DESTEĞİ

Doğum yardımları artırılacak ve ailelerin mali yükü hafifletilecek. Çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanacak.