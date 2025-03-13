Hazine’den altın operasyonu! Yeni standartlar ve kurallar geliyor

Kesme altın ticareti yapanlar dikkat. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadele kapsamında kesme altın ticaretine yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeyle kesme altın tanımı netleştirildi ve alım satımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yeni düzenleme ile tüketicilerin korunması ve kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesi hedeflenirken denetimler de sıkılaştırılacak. Standartlara uygun olmayan satışlar engellenecek. Ayrıca, MASAK ve ilgili kurumlarla iş birliği yaparak piyasa gözetimi artırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de artan kesme altın ticaretine yönelik suistimalleri önlemek için yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Herhangi bir standart olmaması nedeniyle yatırımcılar için risk oluşturan kesme altınların tanımı netleştirildi. Bakanlık konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği yapacak.

HAZİNE BAKANLIĞI KESME ALTIN TİCARETİNİ DÜZENLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de son dönemde artan kesme altın ticareti ile ilgili suistimalleri önlemek amacıyla yeni bir düzenleme hazırladı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yapılan değişiklikle, kesme altının tanımı netleştirildi ve ticaretine ilişkin kurallar belirlendi.

Kesme altın, basılı kıymetli madenlerin ince şeritler halinde küçük parçalara ayrılmasıyla oluşan bir altın türü. Ancak herhangi bir standartının olmaması, yatırımcılar için risk oluştururken kayıt dışı işlemlere açık hale gelmesine neden oluyor.

Bakan Mehmet Şimşek, altın ticaretinde uluslararası standartlara uyum sağlamak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, tüketicileri koruyacak ve sektördeki belirsizlikleri ortadan kaldıracak yeni düzenlemeyi duyurdu.

KESME ALTINDA OYUN BOZULDU

Bu kapsamda:

Kesme altının ticareti sıkı denetlenecek,

Belirli standartlara uymayan satışlar engellenecek,

MASAK ve ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak piyasa gözetimi artırılacak.

Yeni düzenlemenin, Türkiye’de altın piyasasında güveni artırması ve yatırımcıları daha şeffaf bir piyasaya yönlendirmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular Kesme altın nedir? Kesme altın ve gram altın arasında birkaç temel fark bulunmaktadır:Kesme altın 24 ayar saf altının şerit halinde çekilmiş hali olup, isteğe göre keserek verilir. Hacimsel bir standart ve paket yoktur. Gram altın ise daha standart ölçülerde, yatırım amaçlı olarak sıkça tercih edilir.

Sıkça Sorulan Sorular Kesme altın güvenilir mi? Sertifika Eksikliği: Kesme altınlar genellikle sertifikasız olarak satılır ve kuyumcular tarafından dekoratif amaçla kullanılır. Yatırım amaçlı altınlar gibi saflık garantisi ve devlet güvencesi olmadığı için güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilmez