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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Emeklilikte büyük yanılgı! SGK mı, BES mi tamamlayıcı emeklilik mi? Ömür boyu maaş için tek tek açıkladı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ve SGK arasındaki farklar ve avantajlar hakkında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli olacaklara önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, Hem sizin hem de çocuklarınızın emeklilik planlamasını yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmanız büyük önem taşıyor" diyerek uyardı. İşte emekli maaşınızı derinden etkileyecek SGK mı, BES mi, Tamamlayıcı Emeklilik mi daha avantajlı, sorusunun cevabı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 10:12

Emekli olacaklar için önemli açıklamalar peş peşe geldi. Emekli maaşlarını önemli ölçüde etkileyen emeklilik sistemleri için en net açıklama geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli olacaklar için SGK, BES ve tamamlayıcı emeklilik sistemini anlattı.

HİÇBİR EMEKLİLİK SİSTEMİ SGK'NIN YERİNİ TUTAMAZ

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ve SGK arasındaki farklar ve avantajlar hakkında pek çok soru alıyoruz. Bu konuda, sosyal güvenlik alanında uzman biri olarak size hap niteliğinde bilgiler vereceğim. Başka bir yerde kolay kolay bulamayacağınız bu bilgiler büyük önem taşıyor. Hem sizin hem de çocuklarınızın emeklilik planlamasını yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurması önemli.

Öncelikle şunu net bir şekilde söylemeliyim: Hiçbir emeklilik sistemi – BES, TES, OKS – SGK’nın yerini tutamaz. Neden mi? Çünkü emekliliği uzun vadeli düşünmek gerekir. Avantaj ve dezavantajları değerlendirildiğinde, hiçbir özel veya bireysel sigorta sistemi, SGK’nın sunduğu güvenceyi sağlayamaz.

SGK EMEKLİ MAAŞI DÜŞÜK OLSA DA AVANTAJI FAZLA

SGK’dan alınan emekli maaşları düşük olabilir ve bu konuda eleştiriler haklıdır. Ancak SGK’nın sunduğu avantajlar, diğer sistemlerle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Çünkü bireysel emeklilik veya tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde, sistem tamamen yatırılan para ile sınırlıdır. Yani, hesabınızda biriken tutar ve bunun getirisi kadar maaş alabilirsiniz. Para bittiğinde, maaşınız da sona erer.

Örneğin; Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında bireysel emekliliğe zorunlu olarak dahil ediliyorsunuz. İşveren ve devlet katkısı ile birlikte bir fon oluşturuluyor. Diyelim ki siz her ay 10 TL yatırıyorsunuz, devlet 3 TL, işveren ise 3 TL katkı sağlıyor ve toplamda 16 TL birikiyor. Bu sistemde 10 yıl boyunca prim ödediniz ve emekli oldunuz. Ödemelerinizin getirisiyle birlikte belirlenen maaşı alırsınız. Ancak, bu maaş sadece yatırılan tutar kadar devam eder. Son ödeme yapıldığında sistem sona erer.

YAŞADIĞINIZ SÜRECE MAAŞ ALMA DEVAM EDER

SGK’da emekli olduğunuzda, yaşadığınız sürece maaş almaya devam edersiniz. Prim ödemelerinizin miktarı ne olursa olsun, ömür boyu düzenli maaş alırsınız. Vefat ettiğinizde ise eşiniz, evlenmediği sürece dul maaşı almaya devam eder. Eğer kız çocuğunuz varsa ve evlenmemişse, yine ömür boyu yetim maaşı alma hakkına sahip olur. Ayrıca, eğer çocuğunuz bakıma muhtaç bir engelli bireyse, kaç yaşına gelirse gelsin, erkek veya kadın fark etmeksizin sürekli maaş alabilir.

SGK'DA SAĞLIK HİZMETLERİ ÖN PLANDA

Bunun yanı sıra, SGK sadece maaş sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden sınırsız şekilde faydalanma imkânı sunar. Ağır veya kronik bir hastalık durumunda, SGK’nın sunduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

BES, OKS ve TES İÇİN SAĞLIKTA EK SİGORTA ŞART

BES, OKS ve TES gibi sistemlerde ise sağlık hizmetleri için ek sigorta yaptırmanız gerekir. Özetle, bireysel emeklilik veya tamamlayıcı emeklilik sistemleri birikim yaparak geleceğe yatırım yapmak için iyi birer alternatiftir. Ancak, ömür boyu maaş garantisi ve geniş sağlık güvencesi açısından SGK’nın yerini tutamazlar. Bu nedenle, emeklilik planlaması yaparken SGK’nın bir zorunluluk, bireysel emeklilik sistemlerinin ise bir ek seçenek olduğunu bilmek gerekir. Eğer BES veya TES’e yatırım yapıyorsanız, finansal okuryazarlığınızın yüksek olması ve birikimlerinizi doğru yönetmeniz büyük önem taşır.

Sonuç olarak, SGK her zaman daha avantajlı bir sistemdir. Ancak, bütçeniz elverdiği ölçüde BES veya tamamlayıcı emeklilik sistemlerinden de faydalanmanız, emeklilik döneminizde ek gelir elde etmenizi sağlayabilir. Yine de, bu sistemlerin SGK’nın sunduğu garantilerle kıyaslanamayacağını unutmamalısınız."

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Sıkça Sorulan Sorular

Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak, ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını sağlamayı amaçlayan bir sistem olarak kurgulanmıştır.
ETİKETLER
#sgk
#tamamlayıcı emeklilik sistemi
#bireysel emeklilik sistemi
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#Sgk Hakları
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#Ekonomi
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