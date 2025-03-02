Gram altın 3.300 TL’nin altına göz kırptı: İslam Memiş son çağrısını yaptı! Altın resmen elinizden kaçıyor

Küresel cephede yaşanan hareketlilik, emtia piyasalarını daha da önemli hale getirdi. Özellikle altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra, endüstriyel metaller ve petrol fiyatları da yakından takip ediliyor. Ons ve gram altın fiyatlarında son dönemde bir düşüş eğiliminde. Son bir ay içinde yatırımcılara düşüş yönlü uyarılar yapan finans analisti İslam Memiş, konuyla ilgili dikkat çeken analizlerde bulundu. Memiş, altının transfer sürecinde olduğu bu dönemde, yatırımcıların biraz daha temkinli davranmaları gerektiğini aktardı.

Gram altın fiyatı 180 liralık bir geri çekilme yaşadı, yatırımcısı panikledi. Finans analisti İslam Memiş, "3.300 lira seviyesinin altına düşebilir ancak yatırımcılar için alım fırsatı" diyerek uyardı. Altın fiyatı için 2025 yılı öngörüsünü paylaşan uzman gram altında 4.000-4.500 lira aralığına işaret etmeye devam etti. "Panik yok" dedi.

ALTIN FİYATINDA SON DURUM VE BEKLENTİLER

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Gram altın tarafında ise bu hafta 180 liralık bir geri çekilme görüldü. 3.300 lira seviyesinin altına sarkmalar yaşanabilir. Ancak, dolar kurundan destek alan gram altın, 3.300 lira seviyesinin altına inerse yatırımcılar için kademeli alım fırsatı doğabilir. Gram altın fiyatlarının 4.000-4.500 lira aralığında olması bekleniyor. Temmuz ayına kadar 3.700-3.800 lira seviyeleri görülebilirken, yılın ikinci yarısında 4.000-4.500 lira aralığı hedeflenebilir. Özellikle düğün yapacaklar veya altın borcu olanlar için önümüzdeki haftalar önemli bir fırsat sunabilir. Nisan ayı itibarıyla gram altının tekrar yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor.

ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ

Bu hafta içinde gram altında 180 liralık, ons altında ise 100 dolarlık bir gerileme yaşandı. 2.955 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu an itibarıyla 2.854,57 dolar seviyesinde seyrediyor. Teknik olarak bakıldığında, ons altın için 2.800 dolar seviyesinin altındaki sarkmalar dikkatle takip edilmeli. İlk destek seviyesi 2.770 dolar, ikinci destek seviyesi ise 2.720 dolar olarak öne çıkıyor. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bu seviyeler, yeniden alım fırsatı.

TRUMP VE POWELL ARASINDAKİ GELİŞMELERE DİKKAT

Bu yıl içinde ons altının 3.050-3.080 dolar seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Yıllık bazda ise 2.580-3.080 dolar aralığında dalgalanma bekleniyor. Önümüzdeki aylarda jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD’de Trump ile Powell arasındaki gelişmeler, altın fiyatlarını destekleyebilir.

GÜMÜŞ YATIRIMINA GİRİŞ FIRSATI

Altın kadar önemli bir diğer değerli metal olan gümüş de yakından takip ediliyor. 2025 yılı için altın-gümüş rasyosunun 75-72 seviyelerine düşmesi bekleniyor. Bu da gümüşün performansını olumlu yönde etkileyebilir. Şu an itibarıyla ons gümüş 31,08 dolar seviyesinde bulunuyor. En güçlü destek seviyesi 31,80 dolar. Eğer bu destek kırılırsa, 30,80 ve 30,50 dolar seviyeleri takip edilecek. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bu seviyeler, giriş fırsatı.

Yılın ilk yarısında gümüşün 33-34 dolar aralığında olması beklenirken, yılın ikinci yarısında 40 dolar seviyesinin üzerine çıkması sürpriz olmayacaktır.

Gümüşün gram fiyatı ise şu an 36,54 TL seviyesinde. Burada güçlü destek seviyesi 37 TL olarak öne çıkıyor. 2025 yılı için gram gümüş fiyatının 40-45 TL aralığında olmasını bekliyoruz.

ENDÜSTRİYEL METALLERDE GÜÇLÜ PERFORMANS BEKLENTİSİ

Endüstriyel metallerin bu yıl güçlü bir performans göstermesi bekleniyor. Küresel talebin canlanma ihtimali yüksek. ABD’de Trump yönetiminin gümrük vergileri konusundaki söylemleri belirsizlik yaratsa da fiziki talebin güçlü kalabileceği düşünülüyor. Kafkaslar ve Orta Doğu’daki gelişmeler de endüstriyel metallerde yeni talepler doğabilir. Bu nedenle yıl genelinde yüzde 10 civarında yukarı yönlü hareketler bekliyoruz.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Petrol fiyatları küresel enflasyon açısından kritik bir rol oynuyor. Ancak son dönemde petrol fiyatlarında bir gerileme söz konusu. Trump, petrol fiyatlarının yüksek olduğunu ve düşürüleceğini açıklamıştı. Bu nedenle kısa vadede Brent petrolün varil fiyatında 72-74 dolar aralığı takip edilecek. Eğer aşağı yönlü hareketler devam ederse, 65 dolar seviyesine kadar bir gerileme yaşanabilir. Yılın ilk yarısında petrol fiyatlarında düşüş eğilimi korunacak gibi.

Sıkça Sorulan Sorular Yatırım olarak altın alınır mı? Altın, çok eski yıllardan beri bir yatırım aracı olarak kullanılmakta ve popülerliğini yitirmeden kullanılmaya devam etmektedir. Sunduğu avantajlardan dolayı sıklıkla tercih edilen altın, birikim yapmak isteyenler için ideal bir yatırım aracıdır.