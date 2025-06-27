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Ekonomi
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 | Onur Kaya

ABD ve Çin arasında ticaret anlaşması! İmzalar atıldı, gümrük savaşı bitti

ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi savaşı sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 06:19
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 06:31

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın ülkelerle ticaret anlaşması yapmak için "fazla mesai" yaptıklarını söyleyen Donald Trump, "herkesin anlaşma yapmak istediğini" dile getirdi.

ABD ve Çin arasında ticaret anlaşması! İmzalar atıldı, gümrük savaşı bitti

ABD VE ÇİN İMZALARI ATTI

Basının birkaç ay önce "Gerçekten ilgilenen birileri var mı?" diye sorduğuna işaret eden Trump, "Daha dün Çin ile imzaladık. Herkesle anlaşma yapmayacağız. Bazılarına sadece bir mektup gönderip 'Çok teşekkür ederiz, yüzde 25, 35, 45 tarife ödeyeceksiniz.' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin arasında ticaret anlaşması! İmzalar atıldı, gümrük savaşı bitti

HİNDİSTAN İLE ANLAŞMA YOLDA

"Harika" anlaşmalar yaptıklarını belirten Trump, "Belki Hindistan ile çok büyük bir anlaşma yolda. Hindistan'ı açacağız. Çin anlaşmasında ise Çin'i açmaya başlıyoruz. Daha önce asla mümkün olmayan şeyler gerçekleşiyor. Her ülkeyle ilişkimiz çok iyi durumda." diye konuştu.

ABD ve Çin arasında ticaret anlaşması! İmzalar atıldı, gümrük savaşı bitti

Trump, tarifeler sayesinde yapılan yatırımlara ve kurulacak fabrikalara değinerek, çip şirketi Texas Instruments'ın de ABD'de 60 milyar dolar harcayacağını bildirdi.

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FED BAŞKANI'NA FAİZ ELEŞTİRİSİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine de devam eden Donald Trump, "Eğer Fed'de faiz oranlarını biraz düşürecek bir kişi olsaydı, bu faydalı olurdu. Bu adamla mücadele etmemiz gerekiyor, işini yapmıyor." dedi.

ABD ve Çin arasında ticaret anlaşması! İmzalar atıldı, gümrük savaşı bitti

2 puan faiz indirilmesinin 600 milyar dolar tasarruf sağlayacağını savunan Trump, "Sadece bir kalem darbesiyle, bir cümleyle 1 trilyon dolar tasarruf edebilirsiniz. En yüksek faiz oranlarından birine sahip olmamız utanç verici. En düşük biz olmalıydık." diye konuştu.

ETİKETLER
#fed
#çin
#ekonomi
#hindistan
#tarife
#üçgen
#donald-trump
#Ticaret Anlaşması
#Ekonomi
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