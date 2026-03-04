ABD’de benzin fiyatları yükseldi

Orta Doğu ve İran’daki son gelişmeler nedeniyle küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma ABD’de benzin fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansıdığı belirtilirken, New York’ta bulunan bir akaryakıt istasyonu görüntülendi.

TRUMP 'ZAMANLA' DÜŞECEK DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarının geçici olarak yükseldiğini, ancak sürecin sona ermesiyle birlikte gerileyeceğini söyledi.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "Petrol fiyatları bir süre yüksek olsa bile bu durum sona erer ermez düşecek, hatta daha önce olduğundan daha düşük seviyelere ineceğine inanıyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Merz ise "Elbette bu durum ekonomilerimize zarar veriyor. Bu petrol fiyatları için de geçerli, benzin fiyatları için de. Bu yüzden hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Merz, İsrail ve ABD ordularının bu süreci sona erdirmek ve İran'da barış ile özgürlüğe dönüşü sağlayacak yeni bir yönetimin iş başına gelmesine katkı sunmak için doğru adımlar attığını umduklarını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'dan gelen misillemelerin ardından petrol fiyatları arz endişeleriyle yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların üzerine çıkmıştı.