Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

ABD’de benzin fiyatları yükseldi

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın ekonomik yansımaları görülmeye devam ediyor. küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma ABD’de benzin fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD’de benzin fiyatları yükseldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 21:21

ve ’daki son gelişmeler nedeniyle küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma ’de benzin fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ABD’de benzin fiyatları yükseldi

Petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansıdığı belirtilirken, New York’ta bulunan bir akaryakıt istasyonu görüntülendi.

ABD’de benzin fiyatları yükseldi

TRUMP 'ZAMANLA' DÜŞECEK DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarının geçici olarak yükseldiğini, ancak sürecin sona ermesiyle birlikte gerileyeceğini söyledi.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının üzerindeki etkisine ilişkin bir soruya cevap veren Trump, " bir süre yüksek olsa bile bu durum sona erer ermez düşecek, hatta daha önce olduğundan daha düşük seviyelere ineceğine inanıyorum" dedi.

ABD’de benzin fiyatları yükseldi

Almanya Başbakanı Merz ise "Elbette bu durum ekonomilerimize zarar veriyor. Bu petrol fiyatları için de geçerli, benzin fiyatları için de. Bu yüzden hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Merz, İsrail ve ABD ordularının bu süreci sona erdirmek ve İran'da barış ile özgürlüğe dönüşü sağlayacak yeni bir yönetimin iş başına gelmesine katkı sunmak için doğru adımlar attığını umduklarını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'dan gelen misillemelerin ardından petrol fiyatları arz endişeleriyle yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların üzerine çıkmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
ETİKETLER
#Ekonomi
#petrol fiyatları
#abd
#iran
#orta doğu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.