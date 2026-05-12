ABD'de enflasyon beklentinin üzerinde

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,8’e yükseldi. Piyasalarda aylık enflasyonun yüzde 0,4, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
Böylece ABD’de yıllık enflasyon, Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyondaki artışta belirleyici oldu. Enerji endeksi nisanda aylık yüzde 3,8 artarken, benzin fiyatları yüzde 5,4 yükseldi. Barınma maliyetleri de yüzde 0,6 artış kaydetti.