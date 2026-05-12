ABD'de enflasyon beklentinin üzerinde

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,8’e yükseldi. Piyasalarda aylık enflasyonun yüzde 0,4, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Özetle

Böylece ABD’de yıllık enflasyon, Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyondaki artışta belirleyici oldu. Enerji endeksi nisanda aylık yüzde 3,8 artarken, benzin fiyatları yüzde 5,4 yükseldi. Barınma maliyetleri de yüzde 0,6 artış kaydetti.