ABD'de enflasyon yükseldi

ABD'de yıllık enflasyon oranı, Haziran 2025'te üst üste ikinci ay hızlanarak yüzde 2,7'ye çıktı. Bu, Şubat ayından bu yana en yüksek seviye. Mayıs ayındaki yüzde 2,4'lük seviyeden beklentilere paralel bir artış gerçekleşti. Aylık bazda ise TÜFE yüzde 0,3 artarak beş ayın en büyük artışını kaydetti ve Mayıs ayındaki yüzde 0,1'lik seviyeden de beklentilere paralel bir artış gösterdi.

En büyük yukarı yönlü baskı, yüzde 0,2 artan barınma fiyatlarından gelirken benzin fiyatları yüzde 1 arttı. Bu arada, dalgalı gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, üst üste üç ay sonra yüzde 2,8 ile yüzde 2,9'a yükseldi. Bu, 2021'den bu yana en düşük yıllık oran olsa da yüzde 3'lük tahminlerin altında kaldı. Aylık çekirdek TÜFE de Mayıs ayındaki yüzde 0,3 ve yüzde 0,1'lik tahminlere kıyasla beklenenden daha az yüzde 0,2 arttı.