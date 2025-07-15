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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Schengen vizesine en çok başvuru yapan ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada

SchengenVisaInfo'nun paylaştığı güncel verilere göre, Schengen vizesine en çok başvuran ülkeler sıralandı. Listenin zirvesinde Çin yer alırken, Türkiye’nin listedeki yeri şaşırttı.

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Schengen vizesine en çok başvuru yapan ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 16:41

Schengen bölgesine yapılan vize başvurularına dair en güncel istatistikler yayımlandı. SchengenVisaInfo’nun geçtiğimiz yıla ait resmi başvuru verilerini temel alarak hazırladığı liste, hangi ülkelerin ’ya giriş için en fazla talepte bulunduğunu gözler önüne serdi. Listenin üst sıralarında yer alan ülkeler arasında ’nin sıralaması görenleri şaşırttı.

Schengen vizesine en çok başvuru yapan ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada

TÜRKİYE İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Açıklanan verilere göre Türkiye, 2024 yılında Schengen ülkelerine toplamda 1 milyon 173 bin 917 başvuruyla dünyada en çok talebinde bulunan ikinci ülke oldu. Türkiye’nin bu yüksek başvuru sayısıyla birçok Avrupa, Asya ve Afrika ülkesini geride bırakması dikkat çekti.

Listenin zirvesinde ise 1 milyon 779 bin 255 başvuruyla yer aldı. Çin’in ardından gelen Türkiye, Schengen vizesine olan ilginin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Schengen vizesine en çok başvuru yapan ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada

İLK 10 ÜLKE ŞÖYLE SIRALANDI

1. Çin: 1.779.255 başvuru

2. Türkiye: 1.173.917 başvuru

3. Hindistan: 1.108.239 başvuru

4. Fas: 606.800 başvuru

5. Rusya: 606.594 başvuru

6. Cezayir: 544.634 başvuru

7. Suudi Arabistan: 505.455 başvuru

8. Birleşik Krallık: 470.569 başvuru

9. Tayland: 265.243 başvuru

10. Birleşik Arap Emirlikleri: 260.229 başvuru

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ETİKETLER
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#Ekonomi
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