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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Dünyanın en güvenilir otomobilleri belli oldu: Alman markaları yine zirvede

Otomotiv sektöründe güvenin nabzını tutan rapor açıklandı. Brandirectory'nin yayımladığı "Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markaları" listesi, kullanıcı deneyimi ve araç performansına dair çarpıcı verilerle dikkat çekti. Alman markaları zirvede yer alırken, Tesla’nın yükselen grafiği sektördeki dengeleri değiştirmeye aday görünüyor.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 14:57

Uzun vadeli kullanıcı deneyimi, teknik arızalara karşı dayanıklılık ve sürüş güvenliği gibi kriterlerin değerlendirildiği otomotiv güvenilirlik raporu yayımlandı. Listenin zirvesinde 59,44 milyar dolarlık marka değeriyle Alman devi yer aldı. Mercedes, bu sonuçla liderliğini korurken, onu 58,27 milyar dolarlık değeriyle takip etti. Elektrikli araçlarıyla sektöre yön veren Tesla, performans ve teknoloji alanındaki atılımlarıyla ikinci sıraya yerleşti.

Dünyanın en güvenilir otomobilleri belli oldu: Alman markaları yine zirvede

ALMANYA GÜVENİN ADRESİ OLDU

Rapor, Japonya’dan ve Honda ile Güney Kore’den Hyundai gibi köklü üreticilerin de güvenilirlik konusunda öne çıktığını gözler önüne serdi. Ancak listeye en fazla markayla giren ülke oldu. Mercedes’in yanı sıra Volkswagen, BMW ve gibi diğer Alman markaları da güvenlik ve teknik dayanıklılık alanında sergiledikleri yüksek performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Almanya, otomotivde uzun ömür ve kalite denince ilk akla gelen ülke olmayı sürdürdü.

Dünyanın en güvenilir otomobilleri belli oldu: Alman markaları yine zirvede

İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENİLİR OTOMOBİL MARKALARI

Mercedes-Benz (Almanya) – 59,44 milyar dolar

Tesla (ABD) – 58,27 milyar dolar

Toyota (Japonya) – 52,6 milyar dolar

Porsche (Almanya) – 43,12 milyar dolar

BMW (Almanya) – 40,99 milyar dolar

Volkswagen (Almanya) – 33,79 milyar dolar

Honda (Japonya) – 25,95 milyar dolar

Hyundai (Güney Kore) – 22,94 milyar dolar

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ETİKETLER
#Otomobil
#Otomobil
#Almanya
#mercedes-benz
#tesla
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#otomotiv sektörü
#Türkiye Otomotiv Sektörü
#Brandirectory
#Otomobil Markaları
#Güvenilirlik
#Ekonomi
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