Dünyanın en güvenilir otomobilleri belli oldu: Alman markaları yine zirvede

Uzun vadeli kullanıcı deneyimi, teknik arızalara karşı dayanıklılık ve sürüş güvenliği gibi kriterlerin değerlendirildiği otomotiv güvenilirlik raporu yayımlandı. Listenin zirvesinde 59,44 milyar dolarlık marka değeriyle Alman devi Mercedes-Benz yer aldı. Mercedes, bu sonuçla liderliğini korurken, onu 58,27 milyar dolarlık değeriyle Tesla takip etti. Elektrikli araçlarıyla sektöre yön veren Tesla, performans ve teknoloji alanındaki atılımlarıyla ikinci sıraya yerleşti.

ALMANYA GÜVENİN ADRESİ OLDU

Rapor, Japonya’dan Toyota ve Honda ile Güney Kore’den Hyundai gibi köklü üreticilerin de güvenilirlik konusunda öne çıktığını gözler önüne serdi. Ancak listeye en fazla markayla giren ülke Almanya oldu. Mercedes’in yanı sıra Volkswagen, BMW ve Porsche gibi diğer Alman markaları da güvenlik ve teknik dayanıklılık alanında sergiledikleri yüksek performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Almanya, otomotivde uzun ömür ve kalite denince ilk akla gelen ülke olmayı sürdürdü.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENİLİR OTOMOBİL MARKALARI

Mercedes-Benz (Almanya) – 59,44 milyar dolar

Tesla (ABD) – 58,27 milyar dolar

Toyota (Japonya) – 52,6 milyar dolar

Porsche (Almanya) – 43,12 milyar dolar

BMW (Almanya) – 40,99 milyar dolar

Volkswagen (Almanya) – 33,79 milyar dolar

Honda (Japonya) – 25,95 milyar dolar

Hyundai (Güney Kore) – 22,94 milyar dolar