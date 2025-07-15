Dünyanın en güvenilir otomobilleri belli oldu: Alman markaları yine zirvede

Otomotiv sektöründe güvenin nabzını tutan rapor açıklandı. Brandirectory'nin yayımladığı "Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markaları" listesi, kullanıcı deneyimi ve araç performansına dair çarpıcı verilerle dikkat çekti. Alman markaları zirvede yer alırken, Tesla’nın yükselen grafiği sektördeki dengeleri değiştirmeye aday görünüyor.
Uzun vadeli kullanıcı deneyimi, teknik arızalara karşı dayanıklılık ve sürüş güvenliği gibi kriterlerin değerlendirildiği otomotiv güvenilirlik raporu yayımlandı. Listenin zirvesinde 59,44 milyar dolarlık marka değeriyle Alman devi Mercedes-Benz yer aldı. Mercedes, bu sonuçla liderliğini korurken, onu 58,27 milyar dolarlık değeriyle Tesla takip etti. Elektrikli araçlarıyla sektöre yön veren Tesla, performans ve teknoloji alanındaki atılımlarıyla ikinci sıraya yerleşti.
Rapor, Japonya’dan Toyota ve Honda ile Güney Kore’den Hyundai gibi köklü üreticilerin de güvenilirlik konusunda öne çıktığını gözler önüne serdi. Ancak listeye en fazla markayla giren ülke Almanya oldu. Mercedes’in yanı sıra Volkswagen, BMW ve Porsche gibi diğer Alman markaları da güvenlik ve teknik dayanıklılık alanında sergiledikleri yüksek performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Almanya, otomotivde uzun ömür ve kalite denince ilk akla gelen ülke olmayı sürdürdü.
Mercedes-Benz (Almanya) – 59,44 milyar dolar
Tesla (ABD) – 58,27 milyar dolar
Toyota (Japonya) – 52,6 milyar dolar
Porsche (Almanya) – 43,12 milyar dolar
BMW (Almanya) – 40,99 milyar dolar
Volkswagen (Almanya) – 33,79 milyar dolar
Honda (Japonya) – 25,95 milyar dolar
Hyundai (Güney Kore) – 22,94 milyar dolar