ABD'de istihdam beklentileri aştı! FED faiz kararlarını etkileyecek

10 Ocak 2025 16:43 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:50

ABD'de tarım dışı istihdam aralık ayında 256 bin ile beklentilerin oldukça üzerinde arttı. Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indi.

Piyasaların beklediği ABD istihdam verileri açıkladı. ABD'de tarım dışı istihdam istihdam aralık ayında 256 bin arttı. Beklentiler verinin 160 bin artış göstermesi yönündeydi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indi. Beklentiler işsizlik oranının sabit kalması yönündeydi.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD MERKEZ BANKASI'NDA

Sağlık hizmetleri, hükümet ve sosyal yardım alanlarında istihdam artış eğilimi gösterdi. Perakende sektörü, kasım ayındaki istihdam kaybının ardından aralıkta ayında istihdam oluşturdu. Veri, ABD istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. Verinin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak toplantısında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2025 yılında ilk faiz indirimi beklentisi ise ekim ayına ötelendi.