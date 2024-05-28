ABD'de konut fiyatları arttı, en pahalı şehir belli oldu

28 May 2024 16:57 - Güncelleme : 28 May 2024 16:58

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, verileri belli oldu. Buna göre ülke genelinde mart ayında konut satışları yüzde 6,5 artış kaydetti.

MART AYINDA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla şubatta olduğu gibi yüzde 6,5'lik artış kaydetti. Endeks, mart ayında 316,65 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

2022’DEN BU YANA EN YÜKSEK ARTIŞ

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4 yükseldi. Konut fiyatları piyasa beklentilerine benzer geldi. Endeks 2022'den bu yana en yüksek oranda artışını kaydetti. Şubat ayında yüzde 7,3 arttı.

EN FAZLA ARTTIĞI ŞEHİR BELLİ OLDU

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir San Diego oldu. San Diego'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 11,1 arttı.

San Diego'nun ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kent yüzde 9,2 ile New York ve yüzde 8,8 ile Cleveland oldu. Konut fiyatlarının yüzde 2,2 arttığı Portland, en düşük yıllık artış görülen şehir olarak kaydedildi.

Aylık bazda ise martta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak, ulusal konut fiyat endeksi ile 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks yüzde 0,3'er yükseldi.